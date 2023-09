Æg og kød fra stalddøre skal kontrolleres

Fødevarestyrelsen laver de kommende måneder kontrolbesøg hos avlere, der sælger varer fra stalddøren eller hønsehuset.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen vil ved kontrolbesøgene kontrollere og vejlede om korrekt registrering samt tjekke hygiejne og sporbarhed ved stalddørssælgerne.

- De fødevarer, der sælges, skal være sikre, og det betyder, at man skal slagte dyrene ordentligt, og at man skal have salmonellaprogrammer, siger Ulrich Pinstrup, sektionsleder i Fødevarestyrelsen til Ritzau.

Når man holder dyr og producerer æg, mælk og kød, så er der en risiko for, at dyresygdomme eller bakterievækst gør fødevarerne farlige for forbrugeren.

Der kan for eksempel være salmonella i både æg og kød, og der kan være listeria eller e-coli i råmælk.

Sporbarheden er vigtig, da Fødevarestyrelsen skal have mulighed for at gribe ind, hvis de får viden om, at en farlig fødevare er i omløb, så de kan stoppe salget og få trukket de solgte fødevarer tilbage.

Det er også grunden til, at alle, der sælger æg, rå mælk eller kød af fjerkræ og kaniner af egen produktion, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

- Når man ikke er registreret, så er der en risiko for, at man faktisk ikke har en opmærksomhed på, at man har en fødevarevirksomhed, og at man har ansvar for de fødevarer, som man sælger, siger Ulrich Pinstrup.

Kontrollerne skal være med til at give dem, der køber varer ved stalddørssælgerne den tryghed, at Fødevarestyrelsen har været på kontrol.

Der er et sted mellem 1000 og 1100 registrerede til stalddørssalg i Danmark.

Det omfatter også dem, der sælger fisk over ræling, som ikke er et fokus i denne her omgang af kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

- Frem til årsskiftet vil vi lave cirka 200 stikprøvekontroller. I udgangspunktet går vi efter de virksomheder, som er registreret til stalddørssalg.

- Hvis vi undervejs ser nogen, som ser ud som om, at de har stalddørssalg og ikke er registreret, så tager vi også dem med, siger Ulrich Pinstrup.

Han har ikke noget bud på, hvor mange ikkeregistrerede stalddørssælgere der findes i Danmark, men opfodrer alle stalddørssælgere til at registrere sig.

