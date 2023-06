Ældre bruger Messenger og Facetime mere end nogensinde før

De danske ældre er de seneste år blevet langt mere aktive på onlinetjenester som Messenger og Facetime. Faktisk er de mere digitale end nogensinde før.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse på baggrund af nye data.

I 2022 brugte 60 procent af de 65-74-årige mindst et socialt medie. I 2019 gjorde det samme sig gældende for 51 procent af aldersgruppen.

67 procent af gruppen sendte beskeder på platforme som Messenger og Skype, mens kun 41 procent af aldersgruppen gjorde det samme i 2019.

Chefkonsulent i Danmarks Statistik Agnes Tassy skriver i pressemeddelelsen, at ældres brug af onlinetjenester, onlinekøb og digitalt forbrug af nyheder og kultur generelt stiger år for år.

- Ældres frygt for at blive smittet med covid-19 og nedlukninger kan derudover have givet et ekstra boost til brugen af onlinetjenester, siger hun.

Hun fortæller, at det særligt er brugen af tjenester som Facetime og Messenger, som de ældre har taget til sig under coronapandemien.

Tal fra Eurostat, der indsamler statistik om EU's medlemslande, viser, at danskerne mellem 65 og 74 år er godt med på det digitale området sammenlignet med de øvrige EU-lande.

75 procent af aldersgruppen i Danmark orienterer sig for eksempel i onlinenyheder. I EU ligger gennemsnittet på 44 procent. Kun de finske ældre får med 78 procent flere nyheder online.

Danmark indtager med 63 procent førstepladsen, når det kommer til andelen af borgere i aldersgruppen, som vælger at bestille en lægetid online. EU-gennemsnittet ligger her på 22 procent.

Over de seneste år er også langt færre ældre blevet fritaget for at benytte sig af digital selvbetjening som e-Boks og Borger.dk.

20 procent af den danske befolkning over 65 år var i 2022 fritaget for at benytte sig af digital selvbetjening, mens tallet var 29 procent i 2018.

Blandt de ældre mellem 65 og 74 år var ni procent fritaget i 2022. Det viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

Ifølge digitaliseringspolitisk chef i DI Andreas Holbak Espersen viser tallene, at de ældre generelt har et ønske om at være med på den digitale bølge.

- Hvis løsningerne er gode og brugervenlige, så er de ældre også med. Det er en vigtig pointe i debatten om digitalt udsatte og offentlig digitalisering.

