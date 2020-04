Ældre er mindre ensomme end befolkningen som helhed i coronatiden

I et projekt svarer færre ældre, at de "ofte" savner selskab under coronatiden end den generelle befolkning.

Et nyt forskningsprojekt viser, at ældre er mindre ensomme end den generelle befolkning i coronatiden.

I projektet fra Københavns Universitet scorer ældre under 85 år lavere end den generelle befolkning, når deres ensomhed bliver målt på en internationalt anerkendt ensomhedsskala, skriver Politiken.

Mens 5,7 procent af de ældre under 85 år svarer, at de "ofte" savner selskab under coronatiden, svarer 8,7 procent af den generelle befolkning det samme.

Over halvdelen af de ældre under 85 år svarer, at de "aldrig" savner selskab, mens det kun gælder 42 procent af de øvrige danskere.

Amy Clotworthy er etnolog på Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet og koordinator på forskningsprojektet, som hedder "Stå sammen ved at holde afstand, danskernes håndtering af coronakrisen".

Hun mener, at undersøgelsen viser, at det er forket, når politikere betegner ældre som særligt sårbare og skrøbelige under coronakrisen.

- Jeg synes, at det er aldersdiskrimination, når de ældre over en kam bliver betegnet som risikogruppe, siger hun til Politiken.

Natten til fredag dansk tid blev alle partierne enige om en yderligere genåbning af Danmark.

Her blev det også besluttet, at der skal udvikles initiativer for ensomme ældre.

Det kommer bag på Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl (DF), at mange ældre ikke er ensomme. Hun anerkender, at der er store forskelle.

- Det kunne være godt med differentierede retningslinjer, så man ikke skærer alle over en kam.

- Jeg tror også, at der har været kommunikeret så meget ud, at mange er forvirrede, og tilbage står så, at man skal huske at holde afstand og så blive hjemme, siger Karina Adsbøl til Politiken.

/ritzau/