Hvis nogen skulle tro, at den danske befolkning havde glemt alt om corona, må man tro om igen.

Mange borgere har stået på spring for at få det fjerde stik mod covid-19, som er blevet tilbudt alle over 85 år siden 15. september, og alle over 50 år siden 1. oktober. I skrivende stund har næsten to ud af tre borgere over 85 fået stikket, og det samme gælder over halvdelen af de 65-84-årige og cirka hver fjerde i aldersgruppen 50-64 år.