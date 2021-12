Ældre føler sig snydt for milliarder i finanslovsaftale

Der er blevet afsat for få penge til ældreområdet i den nye finanslovsaftale.

Det mener Bjarne Hastrup, der er administrerende direktør for Ældresagen.

I aftalen om finansloven for næste år, der blev præsenteret mandag, står der, at der skal bruges 500 millioner kroner i perioden 2022 til 2025 til at skabe en mere værdig ældrepleje.

Men det er ikke i nærheden nok af, hvad der skal til for at dække behovene på ældreområdet, mener Bjarne Hastrup.

- Det er skuffende, at forligspartierne kun afsætter 125 millioner kroner om året til at forbedre de uværdige forhold på ældreområdet, siger han.

I stedet mener Ældresagen, at der skal i omegnen af tre milliarder kroner om året til for at dække behovet for de ældre.

Pengene bør blandt andet bruges på mere personale i ældreplejen.

- Mange, der har behov for det, har ikke modtaget hjemmehjælp, siger Bjarne Hastrup.

- Set i lyset af, at der de næste år kommer en meget voldsom stigning i antallet af 80-årige og derover, så finder vi det helt utilfredsstillende, at regeringen ikke har satset mere på ældreområdet.

