Ældre-forsker: Det er afgørende, at plejehjemmet føles som et hjem

Stinne Aaløkke Ballegaard, du er antropolog ved Vive. Du er en af de forskere, der skal undersøge, hvordan ældre og pårørende oplever hjemlighed på plejehjem. Hvordan gør I det?

Vil skal lave antropologiske feltbesøg på otte plejehjem. Det er ekstremt vigtigt, at vi får de ældres eget perspektiv frem, for vi kan lynhurtigt blive forblændet af egen eller personalets opfattelse af, hvad hjemlighed er. Derfor skal beboerne have mulighed for at komme til orde. De skal blandt andet vise os, hvor på plejehjemmet de godt kan lide at være, og hvor de føler sig hjemme, og vi vil også lave interviews. Vi taler også med pårørende og personale, og vi vil observere, hvad der foregår på plejehjemmene samt hvilke døgnrytmer og aktiviteter, der er.