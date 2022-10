Ældre går forgæves efter influenzastik

Praktiserende læger sender ældre og andre i risiko hjem uden influenzavaccination. Ældre Sagen frygter, at nogle opgiver at få tid i et af vaccinationscentrene.

Der er rift om vaccinerne mod influenza hos de praktiserende læger. De må aflyse tider eller sende patienter hjem, som møder til åbent hus for at blive vaccineret.

I Praktiserende Lægers Organisation (PLO) siger formand Jørgen Skadborg, at logistikken omkring leverancerne fra regionerne er gået i hårdknude.

- Systemet er i udu, og derfor står lægepraksisser over det meste af landet i en situation, hvor de ikke kan skaffe nok vacciner.

- Det er meget ubehageligt at skulle ringe til patienterne og sige, at de desværre alligevel ikke kan blive vaccineret, siger Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge i Billund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra 1. oktober har ældre fra 65 år og andre risikogrupper kunnet få en gratis vaccination. Alt efter postnummer kan det ske i et vaccinationscenter, hos lægen og i nogle regioner på apoteket.

Målet er, at 80 procent skal vaccineres på et af de 72 regionale centre, og derfor er de fleste vacciner leveret der, mens lægerne og andre aktører ifølge PLO efter planen skal vaccinere 20 procent af patienterne.

Men for mange ældre er det vigtigt at blive vaccineret tæt på bopælen, siger Peder Reistad, der er praktiserende læge i Kokkedal i Nordsjælland.

- Nærhed betyder meget. Skal patienten hen på et center, vil det for nogen betyde, at de må spørge de pårørende, om de vil køre.

Da han og kollegerne denne uge over to dage holdt åbent hus, dukkede 500 patienter op for at få en influenzavaccination. 100 gik forgæves.

- Dem måtte vi sige til, at de skulle ringe igen, og så må vi finde en ny tid. Det er til gene for patienterne og giver en masse administrativt arbejde, siger Peder Reistad.

Sundhedsstyrelsens ambition er, at 95 procent af risikogrupperne skal vaccineres, hvilket er flere end tidligere år.

Det høje mål skal ses i lyset af, at der efter to sæsoner næsten uden det smitsomme virus er en lav immunitet og derfor en højere smitterisiko.

På den baggrund forventer Sundhedsstyrelsen en hård influenzasæson, har vicedirektør i styrelsen Helene Probst udtalt.

Og det har de ældre lyttet til, sige Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Blandt ældre er der en nervøsitet for at blive smittet, og derfor er det frustrerende for mange, at de i år ikke kan få influenzavaccinen hos deres læge, sådan som de plejer.

Ældre Sagen har ved flere lejligheder påpeget over for myndighederne, at det er vigtigt med lokale tilbud.

- Derfor undrer det os, at vaccinationscentrene er prioriteret så højt. Vi er bekymrede for, at nogle ældre opgiver at få vaccinen, fordi det er blevet mere besværligt, siger Rikke Hamfeldt.

/ritzau/