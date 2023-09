Ældre med fysisk hårde job vil gerne på tidlig pension. Men de frygter for økonomien

Godmorgen. Ugen sidste Morgensamling ser blandt andet på en biskops store klimaaftryk og en ganske alternativ begivenhed i en kirke i Nordjylland. Men først – politik.

“Unødvendig” del af koran-lov

Vi starter med en opdatering på regeringens forslag om at kriminalisere “utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund”. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) “vil se på” en bestemt del af lovforslaget igen, inden det genfremsættes i Folketingets åbningsuge i starten af oktober.

Som Morgensamling skrev i går, er der nemlig en del af lovforslaget, som gør det muligt at give en højere straf for at bifalde en koranafbrænding end for at være den, der står med tændstikken. Og det mener justitsministeren altså ikke, at der er behov for, skriver ritzau.

Diskussion mangler før mulig ny abortgrænse

På tirsdag offentliggør Det Etiske Råd sine anbefalinger, hvad angår den danske grænse for fri abort. Det sker efter et år, hvor en lang række aktører - herunder fødselslægernes sammenslutning og Institut for Menneskerettigheder - har anbefalet at hæve grænsen for fri abort i Danmark

I dagens Kristeligt Dagblad efterlyser en række eksperter en diskussion af kvaliteten af liv, hvis abortgrænsen sættes op. Et eksempel med en kvinde, som sidste år fik lov til at få en sen abort af et foster, der havde et arveligt kræftgen, ses af flere som et ærkeeksempel på nødvendigheden af den diskussion.

"Er det rimeligt, at man aborterer børn, fordi de risikerer at få en alvorlig sygdom langt ude i fremtiden? Er det meningsløst at have et liv, der varer i mange år, inden sygdommen måske kommer?", spørger speciallæge Birgit Petersson.

Kortuddannede ældre frygter sen pensionering

Af kortuddannede, privatansatte ældre med et fysisk aktivt job ønsker 26 procent at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid af helbredsmæssige årsager. En ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) viser dog, at de frygter, at det ikke kan lade sig gøre, fordi de ikke har økonomi til det. En frygt, som påvirker de ældres trivsel, lyder det fra en af forskerne bag undersøgelsen:

“Den her usikkerhed kan påvirke de her menneskers trivsel. Deres risiko for dårlig trivsel og depression er større.”

Stift flyver til møder i København

Aarhus Stift har siden 2017 købt ni klippekort til at flyve mellem Københavns Havn og Aarhus Havn med vandfly – en af de hurtigste, men også dyreste og mest klimabelastende transportmuligheder. Ifølge stiftet er det primært biskoppen og kontorchefen, der bruger det alternative transportmiddel, når de skal til møder i København – for eksempel i Kirkeministeriet. Klippekortet giver omkring 20 flyvninger og koster i dag 39.540 kroner.

Adspurgt, hvordan den klimatunge flyvning hænger sammen med den ambitiøse klimalinje, som bispekollegiet har lagt op til, svarer stiftet til Kristeligt Dagblad:

“Aarhus Stift har ikke noget særskilt grønt regnskab for brug af transportmidler, men transport mellem Aarhus og København er nu engang nødvendigt for os som administration, hvorfor vi nogle gange må sætte hastighed øverst i valg af transportform.”

At flyve mellem Københavns Havn og Aarhus Havn med vandfly er en af de dyreste og mest klimabelastende transportmuligheder. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Kort nyt fra udlandet

Modeshow foran alteret

Kirker bliver efterhånden brugt til meget forskelligt. I Nibe Kirke i Nordjylland har der i denne uge for eksempel været modeshow komplet med scene, catwalk og publikum. Overskuddet fra arrangementet vil gå til diakonale formål som konfirmationshjælp og julehjælp. Ifølge TV2 Nord var kirken helt fyldt under arrangementet.

En af tilskuerne til modeshowet, Elise Langdahl fra Guldbæk, var særligt begejstret.

“Kirken skal bruges til noget mere, for den bliver ikke brugt til ret meget”, siger hun i artiklen hos TV2 Nord, hvor man både kan se billeder og videoer fra modeshowet.

.. Og lige en sidste ting, inden vi går på weekend

Weekenden byder allerede på mange begivenheder - blandt andet Det Konservative Folkepartis landsråd og pave Frans' besøg i den franske by Marseille. Men nyhedsdagsordenen er én ting, noget andet er de traditioner, der foregår uagtet politiske dagsordener.

På søndag fejres Yom Kippur, den mest fejrede højtid blandt jøder. Yom Kippur, også kaldet forsoningsdagen, er kulminationen af 10 bodsdage, der indledes af det jødiske nytår, rosh hashanah. Bliv klogere på Yom Kippur her.

Ultra-ortodokse mænd og børn samles ved kysten i byen Netanya i Israel som optakt til Yom Kippur. Ved kysten udfører de "Tashlich"-ritualet, hvor "synder kastes i vandet til fiskene". Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix