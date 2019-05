Ældre og pension er vigtigt for flest tvivlere i valgkamp

Klima og miljø fylder mest for vælgerne, men der kan være flere stemmer i ældre og pension, siger valgforsker.

Ældre, pension og efterløn. De emner rangerer meget højt hos mange, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds ved valget til Folketinget 5. juni.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Mindst 1000 personer bliver hver uge spurgt til, hvad de synes, er de tre vigtigste emner for dem. 37,5 procent af tvivlerne svarede i uge 18, at ældre, pension og efterløn er blandt de vigtigste emner.

- Det viser, at det er med til at skubbe til, hvor vælgerne skal sætte deres kryds, siger professor og valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Og måske kan det være afgørende for, om vælgerne vil gå til Socialdemokratiet, eller om de vil stemme på nogle af partierne på den blå side, siger han.

Socialdemokratiet erobrede den politiske dagsorden, da partiet tidligere i år lancerede et forslag om differentieret pensionsalder.

VLAK-regeringen har svaret igen ved at indgå en aftale om seniorpension sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale.

Blandt dem, der endnu ikke har besluttet, hvem de vil stemme på ved valget, rangerer sygehuse, praktiserende læger og sundhed som det næstvigtigste område. 30,3 procent har sat kryds her.

Først på tredjepladsen blandt tvivlerne kommer klima og miljø med 27,8 procent.

- Denne gruppe tvivlere kan være ret definerende for, hvilke emner der bliver talt mest om blandt de politiske partier.

- Nummer et vil være ældre og pensionsspørgsmål, og nummer to vil være sygehusdiskussionen. Og først som nummer tre kommer det, som vælgerne faktisk er mest interesseret i samlet set, klimaspørgsmålet, siger Kasper Møller Hansen.

Klima og miljø ligger på en suveræn førsteplads blandt alle adspurgte. 43,4 procent havde det blandt deres tre vigtigste emner i uge 18, og tallet har været støt stigende i løbet af året.

- Men pointen er, at klimaspørgsmålet i mindre grad skubber til tvivlergruppen. Dér er de to andre spørgsmål vigtigere, siger Kasper Møller Hansen.

Professor Jørgen Goul Andersen fra Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet peger på, at debatten med ældre og pension kan holdes i gang i længere tid.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil være et emne, der bliver ved med at rangere højt på dagsordenen.

- Og inden for det område vil der nok også på et tidspunkt komme fokus på ældreplejen. Nu har vi en lang valgkamp, så vi skal nok komme det hele igennem, siger han.

