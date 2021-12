Aldersfordomme er ikke et nyt, lyder det fra interesseorganisation, som kalder det et kæmpestort problem.

Ældre Sagen: Faktum at seniorer har sværere ved at få arbejde igen

Arbejdsgiveres myter og fordomme er en af årsagerne til, at en stor del af de coronaledige over 60 år ikke igen er kommet i arbejde.

Det vurderer Thomas Holberg, som er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Der findes nogle fordomme, som ikke har hold i virkeligheden. Det er sådan noget med, at seniorer har svært ved at lære nyt, seniorer har flere sygedage og de kan ikke omstille sig, siger Thomas Holberg.

- Men det er lidt ærgerligt, for der findes meget god forskning, der viser, at det ikke er tilfældet. Der er ingen tvivl om, at der er nogle fordomme og myter, som vi har brug for at få taget fat på.

Artiklen fortsætter under annoncen

En analyse fra AE-rådet viser, at blandt de godt 70.000 danskere, der mistede deres job under den første coronanedlukning i foråret 2020, er hver tredje fortsat arbejdsløs.

Det er særligt de ledige over 60 år, der har svært ved at få et job igen. Her er det blot 49 procent, der er tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vi synes, det er rigtig ærgerligt, og det synes vi, er et kæmpestort problem. Men jeg er heller ikke overrasket, fordi det her er kendt viden, siger Thomas Holberg.

- Man kan dokumentere, at når først seniorer mister deres arbejde, så er der simpelthen en markant lavere tilbøjelighed til at ansatte dem igen.

Thomas Holberg fremhæver, at man kan skæve til nabolandet Norge for en løsning. Her har man et nationalt videns- og kompetencecenter, Senter for Seniorpolitik, SSP, som bidrager til at gøre op med aldersfordomme.

Desuden findes der særlige ordninger for løntilskud for langtidsledige seniorer, som der ifølge Ældre Sagen ikke er nok fokus på.

/ritzau/