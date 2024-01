Ældre Sagen: Frihed i ældrepleje må ikke ende som det vilde vesten

Det må ikke gå ud over ældres retssikkerhed, at der kommer mere frihed i ældreplejen.

Sådan lyder det fra vicedirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen.

Han hilser det velkommen, at regeringen lægger op til en øget grad af selvbestemmelse for de ældre.

Det vil betyde, at plejen i højere grad kan tage udgangspunkt i den enkeltes behov på dagen frem for en skemalagt plan.

- Det er den fuldstændig rigtige vej at gå og noget, vi har efterlyst rigtig længe. Så tanken og intentionen er god, siger Michael Teit Nielsen.

Men det stiller store krav til personalet, og det er heller ikke alle ældre, der kan administrere det, siger han.

- Djævelen ligger i detaljen, og man kan også risikere, at det hele bliver så frisat, at det bliver det vilde vesten.

- At den ældre eller de pårørende ikke synes, at han eller hun får hjælp nok.

- Og hvis der ikke er et sted at gå hen, et tilsyn at ringe til, så forsvinder retssikkerheden jo, siger Michael Teit Nielsen.

Regeringen har også bebudet, at man vil reformere tilsynet på ældreområdet.

Man vil erstatte de 98 kommunale ældretilsyn og det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag.

Det kan der ifølge Michael Teit Nielsen være god ræson i, da de nuværende tilsyn er "noget rod".

- Der er noget rod i den forstand, at mange forskellige tilsyn overlapper og nogle gange modsiger hinanden.

- Vi hilser det velkommen, hvis man koordinerer og samordner tilsynene. Det vigtige er, at der stadig er et tilsyn, og at der stadig er den rette faglighed til at gennemføre det, siger han.

I Kommunernes Landsforening ser fungerende formand for Sundheds- og Ældreudvalget Sisse Marie Welling (SF) frem til, at der ryddes op i det "tilsynscirkus", som kommunerne kan stå i.

- Vi har intet imod, at man går os efter i kortene. Det er kun sundt og godt.

- Men vi har været udsat for rigtig mange forskellige tilsyn, der også nogle gange har givet os modsatrettede påbud, siger hun.

Sisse Marie Welling, der også er sundheds- og omsorgsborgmester i København, mener ikke, at der er grund til at frygte, at færre tilsyn fører til flere dårlige sager om svigt og ringere kvalitet.

- Trods alle de tilsyn, vi har, sker der der fortsat fejl i ældreplejen. Det sker, når mennesker har med mennesker at gøre.

- Det bedste værn mod de fejl er, at der er en dygtig, stærk leder, der sikrer den rigtige faglighed omkring den ældre.

- Der vil jeg hellere have, at vores ledere er tæt på medarbejderne og sørger for, at der er en høj faglighed derude, frem for at de bruger alt for meget af deres tid på nationale tilsyn, siger hun.

Michael Teit Nielsen ser frem til at kende alle detaljer i det længe ventede ældreudspil fra regeringen.

- Foreløbig har vi kun set en flig af det samlede udspil. Men når vi kigger på overskrifterne, er der mange rigtig gode elementer, siger han.

