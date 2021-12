Ældre Sagen går til tilsyn: Plejekaos er humanitær krise

Ældre Sagen beder Ankestyrelsen se på, om det er i strid med loven, at to kommuner har skåret i ældreplejen.

Det kan være i strid med loven, når kommuner skærer i ydelserne til de ældre, der modtager hjemmepleje.

Det mener Ældre Sagen. Derfor beder organisationen nu Ankestyrelsen om at se på to kommuners reducerede ældrepleje.

I Gladsaxe og Vordingborg er manglen på personale så udtalt, at kommunerne føler sig nødsaget til at begrænse den hjælp, de ældre får.

Derfor bør Ankestyrelsen gå ind i sagen, mener administrerende direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

- I Vordingborg og Gladsaxe har vi opdaget, at man tilsyneladende vil skære hjælpen væk uden at give en konkret, individuel vurdering.

- Det mener vi er ulovligt. Og vi vil gerne have stoppet de ulovligheder, siger han.

Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed under Social- og Ældreministeriet. Styrelsen afgør klager inden for blandt andet socialområdet.

Den kan vurdere, om henvendelsen fra Ældre Sagen giver anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunerne og på den måde se på, om det er lovligt, hvad der foregår.

I Gladsaxe er kommunens ældrepleje gået i nødberedskab. Indtil videre frem til 3. januar.

- For borgerne, der modtager praktisk hjælp, kan det betyde, at frokosten bliver tilberedt samtidig med at morgenmaden serveres. Og at der kun foretages den allermest nødvendige rengøring, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Men ifølge Ældre Sagen er der en risiko for, at den enkelte person mister rettigheder, når der bliver skåret i den hjælp, som tidligere er blevet bevilget.

- Samtidig er retssikkerheden udfordret, hvis reduktionen sker, uden det individuelle behov vurderes på ny. I overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis på området, skriver Ældre Sagen i beskeden til styrelsen.

Det har tidligere under pandemien været muligt for kommuner at fravige regler for ældreplejen på grund af coronavirus. Men den bekendtgørelse gælder ikke længere.

Også andre kommuner end de to har sagt, at de er presset, når der gælder hjælpen til ældre. Det gælder blandet andet Helsingør, Haderslev og Lolland.

Bjarne Hastrup mener derfor, det er på tide, at regeringen kommer på banen med ekstra hjælp.

- Jeg synes, at regeringen bør gribe ind i det, der er ved at nærme sig en humanitær krise i ældresektoren og gøre alt, hvad den kan, også her før jul, for at sætte ekstraordinære foranstaltninger i gang, så man kan imødekomme den mangel på arbejdskraft, der er, siger han.

Bjarne Hastrup ønsker, at der afsættes en milliard kroner til det kommunale plejeområde. Det samme beløb, som regionerne har fået til sygehusene. Og så mener han, at der bør laves initiativer til at fastholde ansatte i faget længere tid samt at få ansatte til at gå fra deltid til fuldtid.

