Ældre Sagen om frasortering af ældre ved ansættelser: ”Det er stærkt problematisk”

Halvdelen af de ledige over 50 år har oplevet at blive valgt fra i en ansættelsesproces alene på grund af deres alder. Det viser en nyere evaluering af fem statslige aktiveringsprojekter for seniorer

Seniorerne må kæmpe ekstra hårdt for at få foden indenfor, når de først er trådt ud af arbejdsmarkedet. Det skyldes i høj grad, at alderisme - en særlig form for aldersdiskrimination, som beror på fordomme – spiller en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked, når det kommer til ansættelse af seniorer.