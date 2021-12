Ældre Sagen: Sløjfet garanti truer livsglæde og retssikkerhed

Nyheden om, at udrednings- og behandlingsgarantien suspenderes midlertidigt, er blevet modtaget med stor bekymring hos Ældre Sagen.

Det siger vicedirektør i interesseorganisationen Michael Teit Nielsen.

- Det har stor betydning for ens mobilitet, at man kan få foretaget sin operation. Og det kan hæmme livskvaliteten, hvis man har sat sig op til en operation, men så får at vide, at ens operation sættes på pause.

- Det mest frustrerende er jo, at den grundlæggende årsag til problemet er, at vi har et alt for tyndbenet sundhedsvæsen, som ikke er robust. Vores hospitalsvæsen er for skrøbeligt, lyder det.

Udredningsgarantien dækker over, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgarantien betyder, at man har krav på behandlingen inden for 30 dage efter udredning.

I marts sidste år blev behandlings- og udredningsgarantien suspenderet, kort tid efter at corona for første gang brød ud i Danmark. Den blev genindført knap et år efter.

Partierne bag suspenderingen er også blevet enige om, at 300 indlagte patienter kan blive flyttet ud i kommunerne.

Det vil betyde, at kommunerne kan fravige forpligtelser og rettigheder i ældreplejen, hvis den ekstra kapacitet skal i brug.

Det vil kunne ske efter en indstilling fra Epidemikommissionen. Det vil være, hvis den finder det nødvendigt at flytte patienter for at frigive plads til coronapatienter på de pressede sygehuse.

Det gør Michael Teit Nielsen bekymret for de ældres retssikkerhed.

- Når rettigheder suspenderes, står du i en ret usikker situation, hvor du ikke er sikker på, hvad du kan få og ikke få.

- Man har billedligt talt skrevet en blankocheck til kommuner og hospitaler. Derfor er man nødt til at stole og håbe på, at de afgørelser, de træffer, er ansvarlige og kloge, så man i videst omfang hjælper de svageste.

Suspenderingen skyldes stigende coronasmitte og bekymring for omikronvarianten.

Michael Teit Nielsen kritiserer regeringen for ikke at handle rettidigt. De er ellers tidligere blevet advaret om risiko for smitsomme varianter, siger han.

Udrednings- og behandlingsgarantien er suspenderet i en periode på foreløbig fire uger.

