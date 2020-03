Ældre Sagen vil give ensomme ældre telefonven under coronakrise

Mens ordningen for besøgsvenner ligger underdrejet, forsøger Ældre Sagen med samvær over telefonen i stedet.

Ældre Sagens ordning med besøgsvenner til ældre, der savner samvær, rykker under coronakrisen over på telefonen, hvor ældre nu kan få en telefonven som erstatning for de tabte besøg.

Ordningen med ældres besøgsvenner er en af de ordninger, der lider under de påbud og opfordringer til at minimere social kontakt, som regeringen er kommet med.

Samtidig opfordres folk til at minimere besøg hos venner og familie, hvilket også rammer de ældste familiemedlemmer.

Ældre Sagen forsøger i stedet at tilbyde ældre lidt samvær over telefonen, hvis de ønsker det. Derfor søger Ældre Sagen også både ældre og telefonvenner.

På mange måder har coronavirusset spændt ben for ordningen med besøgsvenner, der var klar til en offensiv i foråret 2020.

Ældre Sagen havde slået sig sammen med forsikringsselskabet Codan, og sammen skulle de finde de omkring 1000 besøgsvenner til ensomme ældre, som ordningen manglede for at have balance mellem antallet af frivillige og ældre, der ønskede besøg.

Ifølge Ældre Sagen havde man også fundet de frivillige og var ved at sætte dem i kontakt med de ældre, da coronavirusset kom til Danmark.

Det sammen med myndighedernes tiltag for at inddæmme spredningen satte en stopper for de fremskridt, som Ældre Sagen havde gjort.

Men ældre og personer, der ønsker at være med i ordningen for telefonvenner, kan tilmelde sig på 82 82 03 00 mellem klokken ni og 15, oplyser Ældre Sagen.

- Som udgangspunkt er I telefonvenner, så længe coronakrisen står på i Danmark, skriver Ældre Sagen.

/ritzau/