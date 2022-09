Ældre samles om bordtennisrobotter i København

Hjernen bliver holdt i gang på en sjov måde, når ældre mødes med et bat i hånden for at returnere bordtennisbolde på ældre- og aktivitetscentre i København

Fhlumf, dong. Fhlumf, dong. Fhlumf, dong. På den ene halvdel af et grønt bord står en maskine og sender lette plastikbolde afsted mod den anden side af bordet. For enden af bordet står to ældre med hver deres bat. Koncentreret kigger de på bolden og forsøger at afstemme deres bevægelser, så deres bat rammer bolden på en måde, der får bolden til at flyve tilbage på den anden side af bordet, uden at bolden rammer nettet, der er spændt ud midt på bordet.

Igen og igen kommer boldene flyvende mod dem. Og helt nemt er det måske ikke i begyndelsen, men langsomt får de ældre afstemt deres bevægelser, så bolden flyver over nettet, og lander på den anden side af det grønne bord.