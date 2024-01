Ældreboom sender kommuner på jagt efter 19.000 medarbejdere

Kommunerne står over for en kæmpe opgave med at skaffe hænder nok til at tage sig af et stigende antal ældre.

Antallet af ældre over 80 år stiger næsten 40 procent fra 304.000 i 2024 til 422.000 i 2030.

Det betyder, at der kommer til at mangle 19.000 medarbejdere i ældreplejen, hvis man skal opretholde det nuværende serviceniveau.

Det viser en analyse fra magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening.

Analysen er på dagsordenen, når 1500 kommunale topfolk torsdag og fredag mødes i Aalborg til Kommunaløkonomisk Forum.

- Det er et kæmpestort problem, der består i, at vi er for få mennesker på arbejdsmarkedet, samtidig med at der kommer mange flere ældre, siger formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V).

Regeringen har de seneste dage lanceret flere initiativer, der skal skaffe flere hænder.

Blandt andet vil man give løn til elever over 25 år på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Regeringen vil også etablere partnerskaber med lande som Indien og Filippinerne i håb om at kunne rekruttere arbejdskraft derfra.

- Det er to gode initiativer, regeringen har lagt på bordet, men det løser ikke hele den udfordring, vi står med, siger Martin Damm.

Selv hvis det skulle lykkes at skaffe endnu flere hænder fra udlandet, kommer vi næppe helt i mål i 2030, forudser han.

Derfor kan det ifølge kommuneformanden blive nødvendigt at skrue ned for serviceniveauet, hvis man ikke finder den nødvendige arbejdskraft.

Det er en melding, der vækker bekymring hos Ældre Sagen

- Serviceniveauet er blevet systematisk skruet ned gennem 20 år.

- Vi er inde og skære i benet. Der er ikke mere kød tilbage, siger vicedirektør Michael Teit Nielsen.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) erkender, at det er en stor udfordring at skaffe hænder nok.

Hun kalder i et skriftligt svar manglen på arbejdskraft "en af vor tids største indenrigspolitiske udfordringer og en stor trussel for hele vores velfærdsmodel".

Hun peger på, at regeringen "har sat mange skibe i søen" og nævner blandt andet, at regeringen via en trepartsaftale har sikret et lønløft til sosu'er.

Regeringen er desuden på vej med en ældrereform, der ifølge ministeren "frigiver tid fra medarbejdernes hænder, så de kan bruge energien på den helt nære pleje og omsorg".

Det er endnu uvist, hvornår ældrereformen præsenteres.

