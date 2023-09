Ældreminister vil bygge almenboliger på Pusher Street

Godmorgen. Dagens Morgensamling byder på historie om mulige boliger på Pusher Street, interview med Andreas Mogensen, Dankortets jubilæum og Pavens rejse til Mongoliet. God fornøjelse.

Ældreminister foreslår boliger på Pusher Street

De 15.000 kvadratmeter almenboliger, der blev aftalt at skulle bygges på Christiania tilbage i august 2022, kan muligvis blive bygget på Pusherstreet. Det siger ældreminister og medlem af Moderaterne, Mette Kierkgaard til Ritzau.

“Hvis Pusher Street skal lukkes, er der ikke kun brug for den politimæssige indsats. Hele området skal forandres. Vi ved, at byudvikling, byplanlægning og lokalmiljøer har en positiv effekt - også på kriminalitetsbekæmpelse,” siger Mette Kierkgaard.

Chrisitanitterne besluttede søndag aften at Pusher Street skal lukkes permanent, efter en banderelateret skudepisode lørdag kostede en mand livet og sårede fire andre andre.

Andreas Mogensen savner familien og naturen

Efter at have fløjet i 30 timer ankom den danske astronaut Søndag den 27. august klokken 15:16 dansk tid til Den Internationale rumstation. Natten til i dag har han så givet det første interview til DR via en live transmission, hvor han blandt andet blev spurgt ind til, hvad han savnede mest fra sin tilværelse på jorden.

“Jeg savner selvfølgelig min familie og mine venner. Også bare det at komme ud i naturen. Gå en tur. Mærke varmen fra solen. Dufte den friske luft og så videre,” sagde Andreas Mogensen.

Der var også mulighed for at almindelige danskere kunne stille Andreas Mogensen spørgsmål i løbet af transmissionen, og begivenheden sluttede med, at rapgruppen Suspekt spillede en koncert fra toppen af DR Byen til ære for den danske astronaut, der har udtalt, at han er stor fan af rap-musik.

Dankortet fylder 40 år

Tillykke! Det er i dag præcis 40 år siden, at den første transaktion med et dankort blev gennemført. Købet var et par herresko, og siden har danskerne betalt med dankortet over 23 milliarder gange. Ifølge Mikkel Thelle, ekspert i forbrugshistorie, er kortet med tiden blevet mere end blot et betalingsmiddel.

“Det er med tiden blevet et symbol på den danske borger som forbruger, der både bruger sit betalingskort som ID – på lige fod med passet og sygesikringsbeviset – og til at forbruge med,” siger han.

Betalingskortet har oplevet mange begivenheder i sin levetid, fra kampagner om at boykotte det og internethandlens brølende frembrud, til nu hvor nye digitale betalingsmetoder udfordrer kortets eksistens. Faktisk er antallet af transaktioner med dankort faldet med 23 procent fra 2018 til 2022 ifølge Nets.

Læs om Dankortets fortid og fremtid i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Paven besøger Mongoliet

Den katolske pave Frans besøger i dag Mongoliet for første gang. Det er på trods af, at Mongoliet har en af verdens mindste katolske befolkningsgrupper med kun omkring 1500 katolikker ud af befolkningen på cirka 3,3 millioner. Der er ifølge Al Jazeera spekulationer om, at besøget også er et forsøg på at genvarme de kolde relationer, den katolske kirke har haft til Rusland og Kina i den senere tid.

Pave Frans besøger Mongoliet og bliver der indtil på mandag. Foto: Louise Delmotte/AP/Ritzau Scanpix.

Pavens ophold i Mongoliet er planlagt til at strække sig til på mandag, og han skal bruge perioden på at mødes med forskellige grupper og rejse rundt til landets større byer.