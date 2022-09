Ældreminister: Blikket på sosu-fag hænger fast i fortiden

Astrid Krag (S) er åben for at se på både navneskift og løn i forsøget på at forbedre sosu-fagenes omdømme.

Konklusionen i en ny rapport om social- og sundhedsfagene er desværre ikke vildt overraskende.

Det mener social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Analysen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, viser blandt andet, at sosu-fagene lider under et dårligt omdømme.

Det gør det rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som sosu-assistent og sosu-hjælper.

- Jeg hører det samme, når jeg kommer rundt i landet og taler med medarbejdere i ældreplejen. De oplever stadig, at der er et blik på deres fag og arbejde, som halter, og som både hænger sammen med dårlige historier i pressen, opfattelsen af, at de bare tørrer røv, og at hjemmehjælper er noget, man bare bliver med et syvugers kursus.

- Men sådan er det ikke, vi har gode og lange uddannelser. Så blikket på medarbejderne i ældreplejen hænger fast i fortiden, siger hun.

Vive peger på muligheden for at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne "ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen sosu".

Det afviser social- og ældreministeren ikke at kigge på.

- I mange andre lande ville vores social- og sundhedsassistenter hedde noget med sygeplejersker, og jeg er helt åben over for, hvis der kunne være en vej at gå, i forhold til at overveje om tiden er løbet fra social- og sundhedsassistent.

- Det var i sin tid nogle navne, uddannelserne fik for at understrege, at man fik nogle gode kompetencer inden for det sundhedsfaglige og socialfaglige. Vive lander heller ikke på et oplagt navn, men det må give stof til eftertanke hos parterne, at Vive peger på det.

Også de strukturelle rammer - eksempelvis arbejdsvilkår som arbejdstempo og arbejdstid - bør forbedres, mener Vive.

De nuværende vilkår bidrager ifølge analysen både til et dårligt omdømme og giver udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

- Jeg tror da, at arbejdsvilkår, herunder løn, betyder noget for et fag. Jeg møder ganske mange i ældreplejen, som er trætte af at gå på arbejde og ikke føle, at de kan bruge deres faglighed. Derfor er min hovedopgave at få mine kolleger med på en ny ældrelov, men den bredere diskussion om arbejdsvilkår spiller selvfølgelig også en rolle, siger Astrid Krag.

Regeringens udspil til ældreloven ventes at blive fremlagt i løbet af efteråret.

Og man kommer til at måtte gå "grundlæggende til værks", siger ministeren.

- Vi skal afholde os fra at komme med hver vores kæphest og sige, at præcis på det her område er det vigtigt, at vi bestemmer meget detaljeret over hverdagen i vores ældrepleje.

- Gør vi det, ender vi med lige så meget bureaukrati og kontrol som nu.

/ritzau/