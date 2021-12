Ældreminister: For få sårbare ældre er revaccineret

Det går ikke stærkt nok med at få sårbare ældre revaccineret mod coronavirus med et tredje stik.

Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der nu sender en appel til de kommuner, der halter efter.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at der er ganske mange, der er revaccineret. Men jeg vil også sige, at med den situation vi står i nu, så skal vi også have de sidste med. Jeg kan se, at der er for mange kommuner, hvor det er op i mod hver fjerde, der ikke er revaccineret endnu, siger Astrid Krag.

Gruppen, Astrid Krag taler om, er de ældre over 65 år, der modtager hjemmehjælp. 93,7 procent af den vaccinationsmålgruppe er færdigvaccineret med to stik.

Men 19. december havde blot 82,4 procent af dem enten fået det tredje stik eller booket tid, viser en opgørelse fra Social- og Ældreministeriet.

Det tal skal "rigtig gerne" over 90 procent, siger Astrid Krag.

I otte kommuner er det mere end hver fjerde af de sårbare ældre i målgruppen, der ikke er blevet revaccineret eller har booket tid. Værst står det til i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor revaccinationstallet er på 67,9 procent.

Modsat har man i fem kommuner nået over de 90 procent.

At nogle kommuner halter efter med at få revaccineret de sårbare ældre, kan der ifølge Astrid Krag være forskellige svar på.

- Nogle steder har der været langt til vaccinationsstederne, og der betyder det meget, at apoteker og lægepraksisser nu er åbne for vaccination. Andre steder kan der sidde sårbare borgere, der har været utrygge ved at stå i en vaccinationskø med mange mennesker.

Budskabet er ifølge Astrid Krag, at kommunerne skal have fat i de borgere og finde ud af, om de for eksempel skal have hjælp til at komme hen til vaccinationsstedet eller at blive vaccineret hjemme, for at få flere til at få tredje stik.

Astrid Krag peger på, at der den seneste tid er kommet en række løsninger heriblandt en national hjælpelinje, der telefonisk kan hjælpe med at arrangere, at man kan blive ledsaget til vaccination eller med booking af tid.

Det er også muligt at blive vaccineret i eget hjem.

Og det haster med at få gruppen vaccineret, siger Astrid Krag. De er nemlig overrepræsenteret i indlæggelsestallene.

- Det gælder om, at nu skal den have en skalle i de kommuner, hvor det hænger, for de sårbare ældre har brug for den ekstra beskyttelse mod alvorlig sygdom ved coronasmitte, som vaccination giver.

/ritzau/