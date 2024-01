Ældreministeren lover snarligt ældreudspil trods droppet nytårstale

Dronningens afgang var en så stor nyhed, at statsminister Mette Frederiksen måtte skrotte sin planlagte nytårstale og talelinjer om regeringens kommende plan for ældreplejen.

Det har fået en række partier på Christiansborg til at kritisere regeringen for endnu engang at udskyde indsatsen for de ældre.

Men ifølge ældreministeren kommer den anderledes nytårstale ikke til at ændre noget.

- Selvom det ikke blev den nytårstale, statsministeren havde forberedt, kommer det faktisk ikke til at påvirke tidspunktet for udspillet. Det kommer vi med meget snart her i starten af det nye år, siger ældreminister Mette Kierkgaard (M).

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har til TV 2 udtrykt forundring over, hvorfor nyheden om dronningens abdicering skulle fortrænge taletid om ældreplejen.

- Hvad er argumentet for, at man ikke kunne have brugt et minut mere? Det er jo ikke sådan, at statsministeren har taletidsbegrænsning, siger han til mediet.

Men det er en helt naturlig prioritering, mener Mette Kierkgaard.

Folk blev rørte over Dronning Margrethes varslede afsked, og det skal der dvæles ved.

- Jeg synes, det er helt naturligt, at dronningen fylder i statsministerens nytårstale. Dronningen er en unik kvinde, der har lavet et unikt virke i næsten 52 år, så det er helt naturligt, at det er det, der fylder, siger Mette Kierkgaard.

Ældrereformen har været varslet og udskudt en del gange efterhånden, og ministeren forstår godt utålmodigheden.

- Det bliver her i starten af det nye år, og jeg glæder mig utrolig meget. Vi er mange, der er utålmodige, også mig selv.

- Især fordi vi er klar, og fordi det bliver et helt nybrud i den måde, vi laver ældrepleje på i Danmark. Hvor den enkelte ældre får meget mere fokus, og den enkelte ældre selv kan bestemme.

Hun betoner, at den stadig er sat til at træde i kraft fra 2025, selvom emnet røg ud af nytårstalen.

