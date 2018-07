Ældreråd føler sig svigtet af Thyra Frank

Det er et svigt, at det ikke længere vil være muligt at overvåge kvaliteten i ældrepleje, kritiserer ældreråd.

Ældreminister Thyre Frank (LA) vil fjerne kravet om, at landets 98 kommuner hvert år skal fastlægge retningslinjer for, hvordan de holder øje med kvaliteten af hjemmepleje og hjemmehjælp.

Det skriver Politiken.

Det fjerner muligheden for, at ældreorganisationer kan overvåge kvaliteten i ældreplejen, mener Erik Stagsted, der er landsformand for Danske Ældreråd.

- Hvis det bliver kommunerne alene, der skal organisere tilsynet, sætter man ræven til at vogte gæs. Det er ellers os, der holder øje med ræven. Og ræven har i dag halsbånd på, men det vil Thyra Frank nu klippe af, siger han til Politiken.

Men det er meget vigtigt, at "kommunerne ikke sander til i regler", mener Thyra Frank.

- Ældrerådene er særdeles vigtige i udviklingen af ældreplejen, og jeg synes bestemt, at kommunerne skal blive ved med at inddrage og lytte til deres ældreråd, også hvad angår tilsyn, siger hun til Politiken.

/ritzau/