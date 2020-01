Ældresagen opfordrer til at holde fast i mimrekort

Pensionister vil meget gerne undgå rejsekortet og beholde deres pensionistkort, forklarer Ældresagen.

DSB, Metroselskabet og Movia lægger nu planerne om afskaffe pensionistkortet - det såkaldte mimrekortet - tilbage i skuffen.

Det glæder i første omgang Ældresagen.

Men trafikselskaberne har ikke fortalt, hvad de vil gøre i stedet.

Derfor opfordrer Ældresagen selskaberne til - som minimum - ikke at droppe det selvstændige pensionistkort for at føre ældre over på rejsekortet.

- Det er dejligt, at Movia stopper afskaffelse af pensionistkortet, så vi kan finde en anden løsning, siger direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup.

- Vi er bange for, at der er en del pensionister, der ikke kan administrere det forhold, at man skal tjekke ud med rejsekortet. Og får man ikke gjort det på den rigtige måde, får de bøder, og på længere sigt kan de risikere at få kortet taget fra dem i 12 måneder.

- Kortet er helt afgørende for mange pensionister. Mange af dem er prædemente og konfuse, og de vil ikke vide, hvad internettet er for noget. De vil ikke kunne administrere et rejsekort.

Rigsrevisorerne har ifølge Movia givet de tre trafikselskaber, der tilsammen udgør Din Offentlige Transport, DOT, en bunden opgave med at få harmoniseret rabatter til pensionister i de forskellige dele af landet.

Det blev til en plan, der ville have førte til prisstigninger på op til 400 procent for nogle pensionister.

Opgaven fra rigsrevisorerne skal stadig udføres ifølge Movia, der vil komme med en ny model til, hvordan det skal gøres. Hvornår en ny model er klar, og hvordan den kommer til at adskille sig fra den hidtidige, står ikke klart.

Ifølge Bjarne Hastrup er pensionisterne sårbare over for store prisstigninger.

- Pensionistkortet er helt afgørende for, at de kan komme billigt til læge, til hospitalsundersøgelser, og at de kan komme rundt til familie og arrangementer, så de kan få det netværk, de gerne skal have, siger han.

- Og så skal man tænke på, at bedsteforældre passer jo børnebørn, så forældre ikke skal bruge børns første sygedag på det.

