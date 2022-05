Ænder på 200 kilo lagde forhistoriske kæmpeæg

En monstrøs and med en højde på to meter og en drøjde på over 200 kilo.

Sådan lyder beskrivelsen af de forhistoriske fugle, som ifølge et nyt studie er ophavsmænd til gådefulde kæmpeæg på størrelse med meloner.

Arten bærer navnet Genyornis newtoni og omtales som en "demon duck of doom" eller på dansk en dæmonand fra dommedag.

Det skriver videnskab.dk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kæmpeæggene, der er 50.000 år gamle, er blevet fundet flere steder i Australien. I årtier har de skabt debat i det videnskabelige miljø, og der er gennem årene kommet flere bud på mulige ophavsmænd.

Det nye studie med forskere fra blandt andet Københavns Universitet (KU) mener at kunne endegyldigt påvise, at der altså er tale om Genyornis newtoni.

Forskerne har identificeret proteinsekvenser i æggeskaller fundet to steder i Australien. Derefter har de sammenlignet dem med proteinsekvenser fra nulevende arter for at finde frem til ophavet.

Dæmonanden har mindet om en stor emu eller struds, men det skal man ikke lade sig snyde af, siger Josefin Stiller, der er en af forskerne bag studiet.

- Der er ingen tvivl om, at æggene ikke kom fra strudse- og emugruppen. Proteinsekvenserne ligner noget, vi kender fra høns eller ænder, siger hun.

De enorme æglæggere har været et frygtindgydende syn for datidens mennesker.

- De har været skrækindjagende, siger Matthew Collins, der er professor i biomolekylær arkæologi på KU.

- De har lignet emuer, men med et større hoved, større næb og mere muskuløse. Som en kæmpe gås, siger han.

Tilgangen med proteinsekvenserne ikke blevet brugt før. Og det er da heller ikke alle, der er enige i, at det er den rette metode.

Blandt dem finder man den australske palæozoolog Trevor Worthy. Han stiller sig kritisk overfor, at studiet ikke tager højde for æggets størrelse og udseende.

- For det første er disse æg mere end fire-fem gange mindre end forventet, givet størrelsen på Genyornis, siger han.

Trevor Worthy mener, at det er mere realistisk, at æggene blev lagt af den noget mindre Progura-fugl.

Matthew Collins fra KU er dog sikker i sin sag.

- Alt, hvad vi kan sige, er, at vores studie med proteinsekvenserne er utvetydig. For mig at se, kan det ikke være andet end Genyornis, siger han.

Genyornis newtoni kendes også som en tordenfugl. Tidligere studier har fundet forkulning på æggeskallerne. Det indikerer, at mennesker har tilberedt og spist æggene, hvilket kan have medvirket til artens uddøen.

/ritzau/