Billedserie: Ængstelige øjne er rettet mod Aarhus

I disse dage ser alle mod Aarhus og særligt bydelen Gellerup, hvor smittetrykket er steget markant. Kristeligt Dagblad har besøgt bydelen - se billederne her

Folkeinformation i Gellerup har de seneste uger haft travlt med at omdele information om coronavirussen på forskellige sprog, blandt andet arabisk, somalisk og tyrkisk.

Medarbejder ved Folkeinformation Hüseyin Arac beretter om stor nervøsitet blandt områdets beboere. Og også stor velvilje, som blandt andet kom til udtryk, da testcenteret blev oprettet, og folk stod i kø i op til tre timer for at blive testet.

Husëyin Arac fortæller, at flere opsøger Folkeinformation for at få hjælp til at aflæse testresultatet. På Gellerup Bibliotek, hvor Folkeinformation har hjemme, er der mere stille end sædvanligt, fortsætter han og tilføjer:

”Folk er tilbageholdende og ligeså nervøse som os medarbejdere. Vi mærker ikke, at der i pressen har været politisk fokus på, at der er blevet peget på en bestemt gruppe af mennesker. Tværtimod oplever jeg, at folk er glade for den åbenhed og grad af information, der er.”