Ængsteligt erhvervsliv venter stadig på hjælp fra staten

Folketinget har vedtaget flere store hjælpepakker til erhvervslivet. Men mange har ikke set en krone endnu.

Under coronakrisen har Folketinget vedtaget markante og store hjælpepakker, der skal holde ikke mindst små virksomheder som restauranter, caféer og andre tvangslukkede oven vande.

I titusindvis har søgt, men mange har stadig ikke fået nogen penge ind på kontoen. Og lige om hjørnet lurer månedsskiftet med de udgifter, det indebærer.

- Det er desværre stadig et fåtal, der har fået udbetalingerne, selv om de har søgt før påsken. Og det presser dem, for lige om lidt skal de betale lønninger, huslejer og en masse andre faste omkostninger, der falder den første, siger vicedirektør i interesseforeningen SMVdanmark Jakob Brandt om situationen.

- Har man ikke pengene, så kan ens kreditorer, medarbejder eller fagforeninger erklære en konkurs.

Problemet er ikke, om hjælpen kommer. Men mere hvornår. Helt lavpraktisk kan løfter om hjælp ikke betale faste omkostninger i mindre virksomheder, der ikke har en pengetank, der kan trækkes på, til hjælpen kommer.

Hos Dansk Industri, en af Danmarks største erhvervsinteresseorganisationer, er man helt opmærksom på problemet.

- Vores opfattelse er, at der arbejdes på højtryk i Erhvervsstyrelsen for at få pengene ud. Og det er vores førsteprioritet hver morgen, vi vågner.

- Vi føler bestemt også, at det er i gang. Men det er jo en ringe trøst for de virksomheder, der ikke har fået svar eller hjælp, at andre har fået. Og vi forstår godt den enorme frustration, siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

For mens mere end en uge kan være lang tid i en privatøkonomi, så er det det ikke for de små virksomheder.

- Det er ingenting. Vores medlemmer sidder og laver løn lige nu. De har kalkuleret med de hjælpepakker til terminen den første, siger Jakob Brandt fra SMVdanmark og fortsætter:

- Udfordringen er, at 65 procent af vores medlemmer har ikke været i banken, fordi de har forventet, at de kunne klare det med hjælpepakkerne.

- Men hvis hjælpen ikke kommer - og alle de selskaber nu skal i banken på en uge - så kan bankerne ikke fysisk nå at behandle alle de ansøgninger.

Hos Dansk Industri opfordrer man da også virksomhederne til at lave en aftale om mulig kredit med deres bank før hellere end senere.

- Hvis man er i tvivl overhovedet, så ring hellere med det samme til banken og start en dialog. Bankerne er klar.

- Det er vigtigt, for der er et stort tryk på de her hjælpepakker og selv om alle gør alt, hvad de kan, så er der lidt kø, siger Kent Damsgaard.

