Ærgerlig Tesfaye er komplet uenig med tysk EU-plan for asyl

Tysklands vision for EU's asylsystem er komplot modsat den retning, som Danmark vil gå, gier Mattias Tesfaye.

Når Tyskland overtager formandskabet i EU om fire uger, er det med et højt ønske at om fikse EU's asylsystem, og det skal ske med obligatorisk omfordeling af flygtninge.

Det er en kernekonflikt i EU, og udmeldingen ærgrer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Det er ærgerligt, at de går så markant ud og ønsker sig tvungen omfordeling. For det er den komplet modsatte retning end den, som vi ønsker, siger Mattias Tesfaye (S).

Tyskland overtager det roterende formandskab i EU 1. juli. Meldingen fra EU-Kommissionen er, at den "snart" vil præsentere et forslag til en nyt asylsystem. Det skal erstatte det, som har været brudt sammen i årevis.

Den tyske EU-ambassadør sagde torsdag, at asylpolitik har høj prioritet for det kommende formandskab.

- Jeg tror ikke på, at vi kan få en løsning på migration, hvis ikke den indeholder en form for tvungen omfordeling, sagde ambassadør Michael Clauss ved et arrangement i tænketanken EPC i Bruxelles.

Clauss efterlyste solidaritet. Han sagde, at han ikke ser det som en reel løsning at udvise solidaritet ved at betale andre lande for tage asylansøgere.

Tesfaye vil slet ikke gå den vej. Alt, hvad der indebærer omfordeling, vil kun gøre problemet større i Europa, hvor flere end halvdelen af dem, som ankommer, ikke har ret til beskyttelse.

- Det er hverken i Europas eller Danmarks interesse at løse det ved at omfordele folk. Det vil bare få endnu flere til at sætte sig i bådene, og flere uledsagede mindreårige vil komme hertil, siger han.

Tesfaye arbejder på at samle støtte til en løsning, hvor asylsagsbehandlingen skal foregå uden for Europa. Så man ikke skal have "fod på europæisk jord" for at søge. Men den idé er der ikke større opbakning til i unionen.

SPØRGSMÅL: Er det ikke usolidarisk af jer at sige, at I ikke accepterer en fælles ordning, men holder fast i en idé om et asylsystem, der ikke er opbakning til?

- Der er flere andre forslag på bordet, som vi godt kan støtte. At afvise flere på den ydre grænse, hvis ansøgningerne er åbenbart grundløse. Og at få styrket det fælles arbejde med at få udsendt folk, der skal hjem til deres hjemland, siger han.

Ministeren mener, at der er "mere eller mindre færdigforhandlede forslag", som "egentlig bare kan vedtages", og som kan styrke EU-systemet.

At flytte asylbehandlingen ud vil, mener Tesfaye, også være i transitlandenes interesse. Da de nu plages af mafia og organiseret kriminalitet, der tjener "svimlende summer på at smugle mennesker til Europa".

Danmark har med Østrig indledt et samarbejde med nogle afrikanske lande om at håndtere grænser og genbosætning. Det drejer sig om to lande: Tunesien og Rwanda.

- Jeg er med på, at det indtil videre er to små projekter, vi har sat i søen. Men jeg mener også, at det viser vejen. Det vil jeg gøre noget ud af at fortælle mine europæiske kolleger, siger Tesfaye.

Tilsvarende er regeringen ifølge ministeren villig til at sende yderligere konkret hjælp til bevogtning af EU's ydre grænser.

/ritzau/