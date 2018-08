To af tre regeringspartier ønsker at skrotte regionerne

I rød blok ønsker man at bevare regionerne. Sygehuse skal ikke styres fra København, siger Socialdemokratiet.

Regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative ser gerne regionerne afskaffet.

Venstre er åben for "strukturelle ændringer". Men partiet vil bevare regionerne, hvis hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen.

I rød blok vil man bevare regionerne.

Debatten om regionernes fremtid er igen til debat. Det sker, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til Politiken har udtalt, at regionerne skal afskaffes i forbindelse med den nye sundhedsreform.

Den skal der forhandles om i efteråret. Men det er den forkerte vej at gå. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- Det er ikke løsningen på sundhedsvæsnets udfordringer at nedlægge regionerne. Svaret er at videreudvikle regionerne og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i alle dele af Danmark, siger han.

- Når man taler om at nedlægge regionerne, så vil det også betyde en centralisering.

- Det er grundlæggende en rigtig god idé, at det eksempelvis er nordjyderne, som bestemmer, hvilken sundhedsbehandling der gives i Nordjylland. Det skal ikke være beslutninger, der flyttes til København eller andre steder, siger Wammen.

DF vil have, at staten overtager sygehusene. Og kommunerne skal tage sig af behandlingen før og efter et hospitalsophold.

LA's politiske ordfører, Christina Egelund, understreger, at hendes parti deler DF's synspunkt på området.

- Det er unødvendigt bureaukrati med det ekstra led, som regionerne er, siger Egelund.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, konstaterer, at partiet aldrig har ønsket regionernes eksistens.

- Der er meget stor forskel på det sundhedstilbud, borgerne får, alt efter hvilken region de bor i. Det kan vi ikke være tilfredse med, siger hun.

Regionerne blev dannet i 2007. Det var med nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen. Dengang var han indenrigs- og sundhedsminister.

Efterfølgende har Venstre selv talt om at afskaffe regionerne. Eksempelvis op til 2011-valget.

I dag vil man bevare regionerne. Men regeringen vil lægge op til "strukturelle ændringer". Sådan formulerer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) det til Politiken.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), forstår ikke logikken bag ønsket om at nedlægge regionerne.

- Regionerne er der, fordi vi er rigtig gode til at drive sundhedsvæsnet, sagde hun tirsdag aften til Ritzau, da DF's udmelding kom ud.

