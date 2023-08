Afbrændinger og forbud. Terrortruslen mod Danmark er skærpet

Godmorgen. Agurketid er det bestemt ikke her ved indgangen til den sidste sommermåned. Afbrændinger af koraner fylder mediebilledet, ikke mindst efter at regeringen vil se på juridiske muligheder for at standse afbrændinger af muslimernes hellige bog, der den seneste tid har ført til fordømmelser af Danmark fra 57 arabiske lande.

Et forbud mod afbrændinger foran ambassader er et skridt i den rigtige retning, mener muslimske debattører. Men det er ærgerligt, at det sker efter pres fra udlandet, siger de i Kristeligt Dagblad.

Terrortruslen mod Danmark er da også blevet skærpet, konstaterer PET over for DR. Og det store spørgsmål er så, hvordan Danmark skal reagere på fordømmelser og trusler. Det er der stor politisk uenighed om. Mens oppositionspartierne kritiserer regeringen for at bøje sig, er kun Alternativet positiv over for forslaget om et lovindgreb. Men hvor langt vil de uenige partiledere egentlig gå i kampen for de danske frihedsrettigheder? Det svarer de på i denne artikel.

Samme billede ser man i de store dagblades ledere, hvor Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten advarer mod et forbud. I Kristeligt Dagblad påpeger avisens chefredaktør, Jeppe Duvå, derimod, at Danmark levede fint med en gældende blasfemiparagraf indtil for få år siden. ”Blasfemi er ærekrænkelse på gruppeniveau,” lyder det eksempelvis i lederen.

Ellemann-Jensen vender tilbage

Fra i dag er Troels Lund Poulsen (V) ikke længere fungerende forsvarsminister, da Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen tirsdag vender tilbage fra sin sygeorlov. Han får sit at se til, når han sætter sig i stolen i ministeriet, hvor problemerne står i kø. De tre vigtigste er Sagen, Forligskredsen og Alliancen, som man kan læse om i denne analyse.

Rekordmange kæledyr efterlades af deres ejere

Der er ikke meget at logre over i denne sag. For det ser ud til, at der bliver slået rekord i antallet af kæledyr, der efterlades af deres ejere. Sidste år slog antallet af dumpede kæledyr rekord med hele 1.382 dyr fordelt på 644 enkeltstående sager. Men allerede lidt over halvvejs inde i 2023 ser det ud til, at det er en rekord, der bliver slået. I de første seks måneder af 2023 er der dumpet 35 procent flere end ved samme tid sidste år, oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse ifølge Avisen Danmark.

Særligt her i sommermånederne stiger antallet af efterladte dyr, oplyser organisationen.

Juli blev den vådeste nogensinde i Danmark

Nogen vil kalde det en trist rekord, andre måske ikke. Dette års juli endte med at være den vådeste juli i Danmark nogensinde. Det oplyser Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tirsdag morgen til Ritzau.

DMI's foreløbige data viser, at der er faldet 140,9 millimeter regn i juli i år. Det tal er dog med forbehold, da en endelig opgørelse med decimaler først kommer senere på dagen tirsdag.

Den tidligere rekord, som var fra 1931 var på 140 millimeter, men dengang målte man ikke med decimaler. Derfor skulle man op på over 140,5 millimeter, før det kunne kaldes en rekord.

Det ustadige vejr fortsætter i august med sol, byger og regn og de højeste dagtemperaturer i omegnen af 20 grader.

Juli blev våd. Foto: Ritzau Scanpix

Kort nyt fra udlandet

Kina ramt af kraftigste storm i årevis. Tyfonen Doksuri er den kraftigste storm, som har ramt det kinesiske fastland, siden tyfonen Saomai hærgede Kina i 2006.

USA's tidligere præsident Donald Trump er blevet indkaldt til at afgive vidneudsagn som en del af en sag, hvor Trump har sagsøgt sin tidligere advokat Michael Cohen for 500 millioner dollar.

Venedig bør komme på liste over truet verdensarv, mener FN-organisationen Unesco, som kritiserer italienske myndigheder for ikke at beskytte den historiske by godt nok mod uoprettelige skader på grund af problemer med klimaforandringer og masseturisme.

Briter opfordres til at tælle sommerfugle

Vi er nået til vejs ende, og det med en opfordring til naturelskende briter. De kan nemlig være med til at gøre noget for de farverige, baskende sommerfugle. De er nemlig i kraftig tilbagegang i Storbritannien, hvor de ikke kan klare de menneskeskabte klimaforandringer, der ændrer livsgrundlaget for dem.

Fire ud af fem britiske sommerfuglearter har været på retur siden 1970’erne. Naturelskende briter opfordres ifølge BBC til at deltage i den årlige optælling af landets sommerfugle, som er den største af sin slags i verden. Det kan de gøre via en særlig app.