Afdækning af lange ventetider på kræftafdeling er Cavling-nomineret

Tre journalister fra DR er blevet nomineret til Cavlingprisen for afdækningen af kræftsagen på Aarhus Universitetshospital.

Det er blevet offentliggjort på Cavlingprisens profil på det sociale medie X - det tidligere Twitter - fredag.

Cavlingprisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris. Den uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.

I år er i alt tre projekter blevet nomineret.

Astrid Fischer, Laura Marie Sørensen og Jonas Deiborg begyndte i marts at afdække, hvordan mange kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital ventede for længe på en operation.

Antallet af patienter, som ventede for længe, voksede løbende. Omfanget endte med at vokse til mere end 300 sager.

I kølvandet på sagen involverede politikere sig, og senere endte den også med at koste flere direktører jobbet på hospitalet.

En af de andre nomineringer er gået til de tre journalister Katrine Lønstrup, Kasper Frandsen og Andreas Krog, som for mediet Altinget har skrevet om forsvarets indkøb af våben fra virksomheden Elbit.

Den handler overordnet om misinformation og fejl.

Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gav i januar Folketingets partier to timer til at hastebehandle et våbenindkøb for 1,7 milliarder kroner fra israelske Elbit Systems.

Politikerne blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten hurtigt skulle underskrives, fordi tilbuddet på våbnene ville udløbe i januar, hvilket ikke var korrekt.

Måneden forinden våbenkøbet blev aftalt med Elbit, havde den israelske våbenproducent ifølge Altinget krævet fremtidige ordrer for at droppe et sagsanlæg i en gammel sag mod Danmark.

Sagen endte i et forlig.

Om der er en sammenhæng mellem forliget og ordren, skal belyses i en uvildig advokatundersøgelse. Forsvaret har afvist, at der skulle være nogen sammenhæng.

Den tredje og sidste nominering går til Nagieb Khaja og Martin Tamm Andersen, som står bag dokumentaren "Min fjendes fjende - bedraget i Helmand".

Den er lavet for produktionsselskabet Plus Pictures og DR.

Dokumentarens mål er at bevise, hvordan danske soldater samarbejdede med en lokal og brutal afghansk politistyrke, som ifølge en række vidneberetninger stod bag et systematisk misbrug af mindreårige drenge.

