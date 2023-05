Afdød nonne blev gravet op i USA. Nu flokkes folk om hende for at se “miraklet”

Sommeren nærmer sig, og de danske folketingsmedlemmer kan snart se frem til en ferie. Men før de kan trække i shorts og sommerkjole, krydser partilederne i dag klinger i et maraton af en afslutningsdebat i folketingssalen.

Den politiske dagsorden på Christiansborg har de seneste dage været præget af det forslag til et forsvarsforlig, som regeringen præsenterede i går. I dagens avis kan du læse om de fem største udfordringer, forsvaret står over for.

I dagens morgensamling begynder vi i det kirkelige Danmark, for landets biskopper er nu kommet med en direkte appel til kirkeministeren.

Biskopper med fælles brev til minister

Mange løftede øjenbrynene, da regeringen i marts fremsatte dens forslag om at forkorte flere af kandidatuddannelserne på universiteterne. Og selvom det er uvist, om den bebudede reform også kommer til at omfatte teologi-studiet, har landets biskopper nu sendt et brev til kirkeminister Louise Schack Elholm (V).

Artiklen fortsætter under annoncen

I dagens avis har vi talt med blandt andre biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, og biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, som forklarer, hvorfor biskopperne netop nu er gået sammen i fællesskab i en modstand mod en mulig forkortelse af teologi-uddannelsen.

Kirkeminister Louise Schack Elholm (V). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Hærværk mod naturen sker flere steder

Flere har undret sig, når de har kigget sig omkring i naturen. For noget har set anderledes ud. I adskillige kommuner er der nemlig begået hærværk mod blandt andet træer, moser og klitter, skriver DR.

Tit sker der det stort set uden regning, eller så opklares sagerne slet ikke. Men det skal der nu gøres noget ved, mener blandt andre Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, som blev “rasende”, da han hørte om en ny sag om hærværk nordvest for Kolding.

Unge i psykiatrien risikerer at miste behandling

Overgangen fra ung til voksen kan få store konsekvenser for psykiatriske patienter. Et nyt studie viser, at blot 16 procent af de 17-årige i behandling i ungdomspsykiatrien også får hjælp i voksenpsykiatrien det første år, efter de er blevet myndige. Det skriver DR.

“Problemet er, at de kan ende i et vakuum, hvor ingen har styr på deres behandling. Bare fordi, man bliver 18 år, er det ikke sikkert, man får evnerne til at varetage sin egen behandling i fødselsdagsgave,” siger læge og forsker bag studiet Christina Østergaard Hansen til DR.

Sundhedsstyrelsen har tidligere påpeget problemet, men det synes altså ikke at være løst.

Mennesker flokkes om afdød nonne

Nogle mener, at det er et tegn på hellighed, mens andre er mere skeptiske. Den katolske nonne Wilhelmina Lancaster døde i 2019, men da liget skulle flyttes til en anden grav i april i år, var der meget få tegn på forrådnelse.

Det har fået massevis af mennesker til at rejse til en lille by i Missouri i USA, hvor liget befinder sig. At den afdøde nonne befandt sig i så velbevaret stand har fået nogle til tale om “miraklet i Missouri”, men over for nyhedsbureauet AP pointerer en antropolog ud fra et medicinsk perspektiv, at fænomenet altså ikke er usædvanligt. Ikke desto mindre besluttede klostret at udstille Wilhelmina Lancasters lig i en glasmontre i mandags.