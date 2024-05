AfD's kritiserede spidskandidat indstiller kampagneaktiviteter

Maximilian Krah, spidskandidat for Alternative Für Deutschland (AfD) til EU-valget i juni, indstiller sine kampagneaktiviteter og trækker sig fra ledelsen af partiet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Maximilian Krah, der også er nuværende medlem af Europa-Parlamentet, har udtalt til det italienske medie La Repubblica, at han "aldrig ville sige, at enhver der bærer en SS-uniform er kriminel".

Det har blandt andet fået europaparlamentariker for DF Anders Vistisen til at kræve ham smidt ud. DF sidder i Identitet og Demokrati-gruppen med AfD i Europa-Parlamentet.

Ligeså har det franske Rassemblement National udtalt, at man ikke kan sidde i gruppe med AfD, som tingene er nu.

Ifølge Reuters siger Krah i en officiel udtalelse, at udtalelser fra ham bliver misbrugt for at skade partiet.

- Det sidste, vi har brug for lige nu, er en debat om mig. AfD må fastholde partiets sammenhold, siger han ifølge Reuters i udtalelsen.

Anders Vistisen sagde tirsdag, at AfD har "ekstremistiske elementer" i partiet, som partiet må gøre op med.

Her var Krah gået langt over grænsen, lod DF'eren forstå.

Får man ryddet op, kan det dog muliggøre et samarbejde på et tidspunkt igen, siger han.

- Men man er nødt til at lægge den samme linje, når det kommer til benægtelse af Holocaust, håbløse udtalelser om den nazistiske fortid i Tyskland og samarbejde med fjendtlige stater som Kina og Rusland, sagde Vistisen.

