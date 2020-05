Affald i ti forskellige containere

* Hvert år genererer hver indbygger i Danmark cirka 800 kilo husholdningsaffald. Det giver Danmark en topplacering i Europa.

* Fremover ønsker regeringen, at alle borgere, uanset kommune, skal sortere ti typer affald, som hentes ved deres husstand.

* De ti typer er: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, kartonner (for eksempel mælk), restaffald og farligt affald.

* Overalt i landet skal der sorteres efter de samme retningslinjer for, hvad der skal i hvilken spand. For eksempel vil æggebakken skulle sorteres med pap.

* Det bliver op til kommunerne, hvor mange spande borgerne skal have. Men et parcelhus vil typisk skulle have to til fire affaldsspande i indkørslen for at kunne sortere de ti typer affald.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/