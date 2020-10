Affaldsfjernere fandt 2700 brugte mundbind i skraldejagt

En ny synder dukkede op, da Danmarks Naturfredningsforening arrangerede affaldsindsamling: mundbind.

Der var en ny hovedrolleindehaver, da Danmarks Naturfredningsforening lørdag 19. september arrangerede indsamlingsdag af skrald i danske gader og natur.

Da dagen var omme, var der fundet 2700 mundbind, som lå og flød sammen med i alt 20 ton affald.

Det viser Danmarks Naturfredningsforenings foreløbige opgørelse over skraldejagten, der under normale omstændigheder skulle have været afholdt i april, men på grund af corona var rykket til september.

Foreningen oplyser, at skoler og dagtilbud ikke har kunnet deltage som normalt. De kommer i stedet til at samle skrald, når det passer ind i deres skema i løbet af resten af året.

Derfor forventer Danmarks Naturfredningsforening at finde mere skrald end de 20 ton - og endnu flere mundbind.

- Desværre er billedet, som det plejer at være. Vi finder rigtig mange dåser, vi finder cigaretskod, vi finder plastik. Men det nye er, at vi desværre, som vi frygtede, også finder rigtig mange mundbind, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Dels er mundbindene lavet af plastik, så de nedbrydes til mikroplast. Det ved vi, er et meget stort miljøproblem. Det kan ligge derude i flere hundrede år. Dyrene kan risikere at spise det eller sidde fast i det. Dyrene risikerer at dø af det, når de spiser vores affald, fortsætter hun.

Danmarks Naturfredningsforening er også bekymret for, at børn kan samle brugte mundbind op uden at forstå, hvilke sundhedsrisici det indebærer.

Ved Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling sidste år blev der samlet 173 ton skrald. Men her havde skoler og institutioner altså også mulighed for at deltage i fuldt omfang.

/ritzau/