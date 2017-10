Affaldsforening vil have retten til at stoppe tøjafbrænding

Næste gang H & M ankommer med flere ton tøj til afbrænding vil affaldshåndteringen have lov til at sige nej.

Tøjproducenter som H M og Bestseller, der ifølge TV2-programmet "Operation X" brænder store mængder tøj i stedet for at genbruge det, skal for fremtiden kunne få et nej fra affaldshåndteringen.

Det mener interesseforeningen Dansk Affaldsforening.

Foreningen består af kommuner, kommunale affaldsselskaber og modtagestationer.

- Tøj kan genanvendes til mange ting. Man kan blandt andet lave nyt tøj ud af det, lave klude til industrien eller fyld til bilsæder.

- Der er mange muligheder ud over at brænde det, siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforeningen.

Som "Operation X" har vist, så vælger mange tøjproducenter i stedet at brænde tøjet. Det er ofte billigere end at genanvende det.

Og efter en liberalisering af loven om erhvervsaffald i 2007 må kommunerne og affaldshåndteringen ikke blande sig i, hvordan selskaber slipper af med deres erhvervsaffald.

- Reglerne, som de er i dag, spænder ben for genanvendelsen. Hvis vi modtager et læs tøj til destruktion, så må vi ikke pege på en genanvendelsesløsning.

- Det, synes vi, er tåbeligt. Vi ville gerne kunne tilbyde eller pege på en genanvendelsesløsning. Men det må vi altså ikke, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Reformen i 2007 skulle gøre det lettere at være virksomhed og skabe et privat marked for genanvendelse af erhvervsaffald.

Tidligere var virksomhederne tvunget til at bruge den løsning, kommunen valgte. Løsninger kommunerne selv i mange tilfælde ejede.

- Vi ønsker os ikke tilbage til den tid. Men vi vil gerne kunne pege på en eller flere behandlingsformer af affaldet. For man kan se, at markedet ikke klarer dette her af sig selv, siger Jacob Hartvig Simonsen.

H M skriver på det sociale medie Facebook, at man aldrig brænder tøj, der kan bruges. Tøj bliver brændt, hvis det "udgør en sikkerhedsrisiko eller er sundhedsskadeligt" for kunder.

Ifølge "Operation X" har H M siden 2013 brændt 58 ton tøj i Danmark mens Bestseller brænder omkring 49 ton tøj om året.

/ritzau/