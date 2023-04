Affaldsindsamlere fandt 100 ton engangskopper og dåser i naturen

Der blev fundet store mængder engangsemballage såsom kopper og dåser, da over 200.000 børn og voksne på en uge var en del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

I løbet af en enkelt uge blev der indsamlet mere end 100 ton affald. Indsamlingen fandt sted i slutningen af marts.

Blandt affaldet var store mængder engangsemballage. Det er en affaldstype, som indsamlingen satte særligt fokus på i år.

I alt samlede borgerne 392.000 stykker engangsemballage.

Heriblandt var 55.000 øl- og sodavandsdåser og 26.000 engangskopper.

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder fundene "tankevækkende".

- Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan finde så meget affald og så mange stykker engangsemballage i naturen, og det viser tydeligt, at vi som samfund har et problem med vores affald og omgang med ressourcerne.

- Vi skal blive bedre til at håndtere vores affald forsvarligt, og så skal vi helt generelt undgå at producere så meget affald i første omgang, siger hun i pressemeddelelsen.

I alt var 188.000 børn ude at samle affald i løbet af hverdagene i uge 12, og der har aldrig været så mange børn med.

Det rekordhøje antal deltagere skyldtes ikke mindst, at der til årets indsamling var tilmeldt ekstraordinært mange børn fra skoler og dagtilbud. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

/ritzau/