Affaldsselskab erkender ulovlige indkøb for 94 millioner

Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab har i en lang årrække handlet i strid med udbudsreglerne.

Amager Ressource Center (ARC) er ikke det eneste kommunalt ejede affaldsselskab, som i årevis har brudt udbudsreglerne og indgået ulovlige millionkontrakter.

Det samme gælder landets tredjestørste affaldsselskab, Argo, skriver kommunen.dk.

Igennem mindst syv år har selskabet, der har hovedsæde i Roskilde, indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 millioner kroner uden udbud, selv om kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.

Det erkender selskabet, der er ejet af ni sjællandske kommuner, efter at kommunen.dk har fået aktindsigt i dokumenter og materiale om Argos indkøb hos selskabets største leverandører.

- Der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler, erkender selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg.

Hun betegner regelbruddet som alvorligt og tager samtidig afstand fra den hidtidige, ulovlige praksis.

Overtrædelsen af reglerne er alvorlig og bemærkelsesværdig, mener Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

- Når man over så mange år åbenbart ikke har kunnet finde ud af at lægge tallene sammen og samtidig holde de tal op imod, hvad der gælder i udbudsloven, så forekommer det temmelig besynderligt, siger han til kommunen.dk.

Også landets førende ekspert i udbudsjura, Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Aarhus Universitet, undrer sig.

Ligesom affaldskollegerne hos ARC, der har handlet ulovligt for mindst 306 millioner kroner, har Argo nu valgt at hyre advokatfirmaet Bech-Bruun til at hjælpe selskabet med at sende de kontrakter i udbud, som leverandører har fået i strid med reglerne.

- Vi kommer i hvert fald til at afsætte flere ressourcer til opgaven. Det er helt sikkert - så vi sikrer, at det foregår rigtigt, siger Argos direktør, Trine Lindegaard Holmberg.

/ritzau/