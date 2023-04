Afføring fra raske kan hjælpe syge med anoreksi

Anoreksi er en kompleks mental lidelse, hvor både arv og miljø spiller ind.

Nu har et hold danske forskere lagt en ny brik til det komplicerede puslespil, der kan give håb om en decideret behandling til de mest syge.

Ved at sammenligne afføringsprøver fra kvinder med anoreksi med prøver fra raske kvinder har forskerne opdaget en svær ubalance i de syge kvinders tarmflora.

Prøverne stammer fra 77 danske piger og unge kvinder med anoreksi og et tilsvarende antal raske af samme køn.

Det oplyser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Ifølge professor og forskningsleder Oluf Borbye Pedersen var der hos kvinderne med anoreksi massive forandringer i tarmens indhold af mikrober, hvilket kan udvikle sygdommen og fastholde den.

Det nye studie kan åbne for kliniske kontrollerede lodtrækningsforsøg på personer med anoreksi, hvor man forsøger at genoprette de forstyrrede bakterier ved hjælp af transplantation med afføring fra raske personer.

Det vil betyde helt nye behandlinger, siger Laila Walther, der er direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

- Studiet svarer ikke på, hvorfor man får anoreksi. Men det kan blive et nyt og afgørende svar på, hvordan man skaber en bedre mulighed for at komme sig og blive rask igen efter alvorlig anoreksi.

Hvis transplantationer med afføring bliver mulige, vil det være første gang, at patienterne tilbydes en fysiologisk behandling, og det vil tænde et lys hos dem, der er hårdest ramt af sygdommen, siger Laila Walther.

I dag bliver de primært tilbudt en behandling, der har fokus på vægten, ligesom de kan deltage i gruppeterapi.

Men det er langtfra nok. Kun halvdelen af dem, der får diagnosen, bliver raske.

Omkring ti procent dør.

- Anoreksi er den mest dødelige psykiske sygdom. Derfor er studiet et stort gennembrud, da det vil kunne komme til at redde liv, siger Laila Walther.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange i Danmark der har anoreksi. Men det anslås at dreje sig om cirka 5000 personer.

Af dem er langt størstedelen piger og kvinder, men drenge og mænd kan også udvikle anoreksi.

/ritzau/