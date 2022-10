Afgående højesteretspræsident skal afhøre embedsmænd om minksag

Højesteretspræsident og landsdommere er udpeget til at udspørge hjemsendt rigspolitichef og departementschef.

Afgående højesteretspræsident Thomas Rørdam er blevet udpeget som formand for den forhørsledelse, der skal lede de tjenstlige forhør mod rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard.

Det oplyser Medarbejder- og Kompetencestyrelse til Politiken.

De to embedsmænd er hjemsendt på grund af deres rolle i Minksagen.

Det skete som følge af Minkkommissionens beretning i slutningen af juni, hvor de begge fik hård kritik. De blev hjemsendt i august, hvor de disciplinære sager mod dem blev indledt.

Det er som led i disciplinærsagerne, at de to skal afhøres af Thomas Rørdam samt to andre dommere.

Vestre Landsret har på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens anmodning udpeget landsdommer Jens Hartig Danielsen og landsdommer Annette Dellgren til også at være en del af forhørsledelsen.

De tjenstlige undersøgelser forventes afsluttet i foråret næste år, lyder det videre fra styrelsen til Politiken.

/ritzau/