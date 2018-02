Afgået borgmester hæver eftervederlag i strid med partilinje

Eftervederlag skal være et sikkerhedsnet, mener SF. Men Ninna Thomsen (SF) hæver det, selv om hun har nyt job.

Københavns netop afgåede sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) skal være ny direktør for Mødrehjælpen.

Selv om hun dermed er sikret en god løn, vælger hun at hæve et eftervederlag på godt en million kroner, som hun har ret til efter to borgmesterperioder. Det skriver Politiken.

Samme dag, som hendes nye ansættelse blev offentliggjort, fremsatte SF i Folketinget et forslag om, at der bør ske modregning i eftervederlaget for anden indkomst. Enhedslisten stod også bag forslaget.

De to partier mener, at eftervederlaget kun skal være et sikkerhedsnet for afgåede borgmestre, som efter endt embedsperiode ikke har anden fast indkomst.

I de seneste uger har der været fokus på eftervederlag, efter at Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell, sagde ja tak til sit vederlag, selv om at han begyndte i en ledende stilling.

Ninna Thomsen bekræfter sin beslutning i Politiken lørdag.

- Ja, jeg modtager et eftervederlag og følger dermed de regler, som Folketinget har udstukket, skriver hun til avisen.

Forslaget i Folketinget fra Enhedslisten og SF skal ensarte reglerne, så der fremover sker modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd i samme omfang som for folketingsmedlemmer og ministre.

De to partier mener, at det er en forglemmelse, at der ikke blev skabt ens forhold for alle politikere, da reglerne blev justeret for to år siden.

Regeringen og Socialdemokratiet støtter ikke forslaget om modregning, som der dermed ikke er flertal for.

Indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) bakker ikke op om forslaget med henvisning til, at der forrige år "er fundet en samlet løsning for borgmestre og regionsrådsformænd".

- Regeringen er ikke indstillet på allerede igen at se på et enkelt element af vederlæggelsen til de to grupper, siger han.

/ritzau/