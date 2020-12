Afgående rektor: Kunstakademiet er i et vist omfang præget af identitetspolitik

Kirsten Langkilde, der i dag trak sig som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler, har i en redegørelse til kulturminister Joy Mogensen (S) beskrevet et splittet studiemiljø på akademiet

Sagen med busten af Frederik V, som af institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld blev stjålet fra Charlottenborg Festsal og derefter skubbet i havnen, får nu ledelsesmæssige konsekvenser for Kunstakademiets rektor. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Kulturministeriet udsendte mandag formiddag.

Her fremgår det, at rektor Kirsten Langkilde trækker sig som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler.

”Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er ikke nået til enighed om, hvad der skal til for at løse udfordringerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der er derfor behov for nye kræfter. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling. Nu giver vi billedkunstskolerne en ny start med en ny rektor," siger kulturminister Joy Mogensen (S) i pressemeddelelsen.

Kulturministeren havde efter buste-aktionen i begyndelsen af november, og i de både forudgående og efterfølgende diskussioner om identitetspolitikkens indtog på akademiet, bedt rektor Kirsten Langkilde om blandt andet at ”redegøre for problemstillingen omkring de identitetspolitiske strømninger på akademiet, som de er blevet problematiseret i medierne”.

Af redegørelsen, som Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i, fremgår det ifølge Kirsten Langkilde, at ”studiemiljøet på Kunstakademiet er som tidligere beskrevet i et vist omfang præget af identitetspolitiske strømninger.”

Kirsten Langkilde beskriver i redegørelsen, at emner som race og køn i særlig grad optager de studerende på uddannelsens bachelor-del, hvor ”nogle studerende har fokus på strukturel racisme i undervisning, kunst og samfund og oplever, at samfundets racistiske strukturer kommer til udtryk i uddannelsens indhold og form”.

Ifølge Kirsten Langkilde har de identitetspolitiske strømninger været med til at splitte studiemiljøet på akademiet, og hun skriver, at det er hendes vurdering, at både de studerende og undervisere, som er mest optaget af identitetspolitik, kan have vanskeligt ved at trives i det nuværende studie- og arbejdsmiljø – uanset på hvilken fløj de står på identitetspolitiske spørgsmål.

Den nu tidligere rektor påpeger dog over for Joy Mogensen, at hun mener, der skal være plads til de identitetspolitiske diskussioner på akademiet.

”Efter min personlige opfattelse er en del af de identitetspolitiske synspunkter berettigede, mens andre synspunkter efter min opfattelse er skudt helt over målet, og herunder er det helt uantageligt at begå hærværk som led i en påstået kunstnerisk happening,” skriver Kirsten Langkilde.

Ifølge kulturministeriets pressemeddelelse er fratrædelsen sket efter aftale med Kirsten Langkilde. Det er endnu ikke besluttet, hvem der bliver ny rektor Kunstakademiets Billedkunstskoler.