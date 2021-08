Afghanistan-evakueringer spidser til, kristent parti varetager bedst muslimers interesser, og 90-årige Mads arbejder stadig som landmand

Billederne af enorme menneskemængder samlet i Kabuls lufthavn kan snart være fortid. Fristen for evakueringer af udenlandske statsborgere nærmer sig efterhånden skæringsdatoen, 31. august, og for afghanerne er vejen til lufthavnen allerede lukket, fastslog Taleban i går.

”Vi forsøger at kontrollere situationen. Vejen til lufthavnen er blevet lukket nu. Afghanske statsborgere har ikke længere lov at tage dertil,” sagde talsmanden Zabihullah Mujahid på et pressemøde.

Det har været nævnt, at USA potentielt kunne forlænge fristen for, hvornår evakueringerne skulle være færdige, men tirsdag aften sagde USA's præsident, Joe Biden, at man holder fast i 31. august, da faren for amerikanske tropper i Afghanistan stiger, for hver dag de er til stede i det krigshærgede land.

Udvisningsdømte blandt Afghanistan-evakuerede

Den snarlige bagkant på evakueringerne har skabt kaos i lufthavnen, og en af konsekvenserne er, at der er blevet fløjet folk til Danmark, som tidligere er blevet udvist af landet. To mænd er i forbindelse med kontrollen i Københavns Lufthavn blevet anholdt og sigtet for at have brudt et indrejseforbud. Det skriver flere medier, blandt andet Ritzau. Den ene er en 23-årig mand, der tidligere har fået en udvisningsdom for at have været i besiddelse af skydevåben, ligesom han har haft tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia .

Sognepræst: Indre Mission argumenterer som Taleban og Islamisk Stat

I dagens næste historie vender vi hjem til Danmark, men forlader endnu ikke helt Taleban, hvis tankegods også findes i den danske folkekirke – i hvert fald hvis man spørger sognepræst Claus Nybo. I radiogudstjenesten på P1 i søndags kaldte sognepræsten de missionskes teologi for ond, og i et interview efterfølgende sagde han, at Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaards, syn på homoseksualitet havde visse ligheder med Taleban og Islamisk Stat. Der er dog tale om en misforståelse, hvis man tror, at han sammenligner Indre Missions formand og andre missionsfolk med den fundamentalistiske islamiske bevægelse Taleban, forklarer præsten til Kristeligt Dagblad:

”Jeg siger, at han bruger de samme argumenter som islamisterne, når man henviser til de gamle lovtekster, der siger, at homoseksualitet er syndigt og skal udryddes.”

Kritik: For få forstandere og lærere bor på højskolerne

Også i højskoleverdenen ulmer en intern debat. For få forstandere og lærere bor i dag på højskolerne, lyder det fra Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, der advokerer for, at forstandere skal have pligt til at bo på skolen:

”Jo mere et højskoleliv bliver et almindeligt lønmodtagerliv, jo mere skrider højskolernes dna. Som forstander eller lærer er man ideelt set med fra morgenmad til aftensang, uden at der er noget, der rykker i én. For eksempel at man gerne vil nå at køre hjemad, inden der blive kø på motorvejen,” siger han i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Kristent parti varetager bedst muslimers interesser

Hvilket politisk parti bør man stemme på, hvis man er muslim? I Norge har gruppen MuslimerStemmer med opbakning fra flere andre muslimske grupper og moskéer lavet en oversigt over, hvilke partier der bedst varetager muslimske interesser. Undersøgelsen har blandt andet kortlagt partiernes holdning til bederum, tørklædeforbud og halal-mad. De fleste muslimer stemmer i dag på venstrefløjen, men ifølge undersøgelsen er det ikke nødvendigvis dér, de får varetaget deres interesser bedst. Topscoreren er nemlig Kristelig Folkeparti, som blandt andet scorer højt, fordi partiet kæmper for religions- og foreningsfriheden, siger talsmanden for MuslimerStemmer til den norske avis Vårt Land. Bestyrelsesmedlem hos Muslimsk Dialognetværk (MDN) Arshad Jamil er til gengæld knap så begejstret for denne type af kortlægninger:

”Det vigtigste, jeg kan sige, er, at muslimer ikke er nogen homogen gruppe.”

Kirkegængere i Sydney får store coronabøder

Politiet i den australske delstat New South Wales har udstedt flere bøder til personer, der søndag aften deltog i en gudstjeneste i Sydney. Bøderne, der blev uddelt til både præsten og kirkegængerne for ikke at bære mundbind, havde tilsammen en størrelse på omtrent 64.000 kroner, skriver Ritzau. Tidligere på ugen fik omkring 30 kirkegængere ligeledes en bøde. Det kostede hver gudstjenestedeltager 4600 kroner, mens selve kirken fik en bøde på yderligere 23.000 kroner.

90-årige Mads arbejder stadig som landmand

Det er tid for de mange landmænd til at få høsten i hus, og på landbruget i Vallebo tæt på Faxe Ladeplads på Sjælland er kornet ikke det eneste, der er modent. Landmanden på gården, Mads Kristian Kristensen, er nemlig 90 år og stadig i fuld vigør. Med to nye hofter passer han stadig landbruget så godt som muligt, og det har han tænkt sig at fortsætte med:

”Jeg har set rigtig mange eksempler på landmænd, der er holdt op og har sat sig ind i den store stol og set fjernsyn. Så er der gået to år, og så er de døde. Det er en skæbne, jeg ikke kunne tænke mig endnu,” siger Mads Kristian Kristensen til TV 2 Øst.

