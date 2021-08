Afghanistan-forløb presser regeringen, Messerschmidt-dommer beskyldes for inhabilitet, og atlet sælger OL-medalje for at redde hjertesyg dreng

Der er ingen vej udenom. Morgensamling begynder endnu engang i Afghanistan – landet, som for fjerde dag i træk løber med noget nær samtlige overskrifter i danske og internationale medier.

Mens bevæbnede Taleban-krigere var i gang med at overtage kontrollen med Afghanistans hovedstad, Kabul, brugte forsvarsminister Trine Bramsen (S) søndagen på Ærø, hvor hun besøgte øens socialdemokratiske borgmester.

Det er prioriteringer som denne fra forsvarsministeren, der nu får både blå og røde partier på Christiansborg til at rette kritik mod regeringen.

”Vi er meget forundret over hele forløbet de senere dage, hvor forsvarsministeren – som jo er en helt central figur i det her – forsøger at tegne et billede af, at man sidder i operationsrummet, men samtidig har tid til at gå til koncert og se på sæler og tale med fiskere på Ærø,” siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, til Berlingske.

Hos DR kan man endvidere læse, at flere partier nu kræver en undersøgelse, der skal kortlægge, hvorfor regeringen var så længe om at evakuere danske statsborgere og lokalansatte i Kabul. Og i dagens udgave af Information er der såmænd også kritik af regeringens Afghanistan-håndtering. Her er humlen ifølge støttepartierne, at regeringen pressede på for at sende asylansøgere tilbage til Afghanistan, så sent som 10 dage før Taleban indtog Kabul.

Diabetes er en voksende udfordring

Mens truslen fra Taleban er meget akut og håndgribelig, er der andre trusler, som går under af radaren. Én af dem kan man læse om på forsiden af Kristeligt Dagblad. Avisen skriver, at antallet af patienter med type 2-diabetes, også kendt som ”gammelmandssukkersyge”, er tredoblet de seneste 20 år. Den stigning vil sandsynligvis fortsætte, og det kan ifølge flere eksperter risikere at udvikle sig til en regulær sundhedskrise.

Var dommer i Messerschmidt-sag inhabil?

Lever vi i en retsstat? Sådan lød det retoriske spørgsmål fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt i går i et opslag på Facebook. Her fremlagde DF-politikeren 21 eksempler på, at Søren Holm Seerup – retsformanden, der fredag idømte ham seks måneders betinget fængsel for EU-svindel og dokumentfalsk – har ytret sig politisk om Dansk Folkeparti, om netop Morten Messerschmidt og også om MELD-sagen, som var for retten.

I Berlingske vurderer Frederik Waage, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, at ”det her rejser spørgsmålet, om dommeren er inhabil. Det kan der ikke være nogen tvivl om.” I Jyllands-Posten siger Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, at han ikke har grund til at tro, at hans kollega skulle være forudindtaget, men ”derfor synes jeg alligevel, at man skal tænke sig om.”

Ny minister: Folkekirken har vist sit værd

En, der af ganske gode grunde endnu ikke har haft tid til at tænke sig grundigt om, er den nye kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). For mindre end to dage siden afløste hun Joy Mogensen på posten, men det har ikke afholdt hende fra at give et interview til Kristeligt Dagblad om både sin personlige tro og sit syn på folkekirken:

”I en tid med voksende ensomhed og rodløshed og en famlen rundt, efter hvem vi er, er tro jo en kraft, som jeg også synes, er interessant politisk. Så jeg er så afgjort en engageret kirkeminister. Jeg går til opgaven med stort engagement, men uden at vælte ind ad døren og tro, at jeg skal lave alting om. Det er der slet ikke behov for.”

Hvide og heteroseksuelle er ikke velkomne til Pride-fest

Når byer i disse dage markerer Pride-festivalerne landet over, hyldes værdier som forskellighed og mangfoldighed. Men på Nørrebro, hvor den alternative Pride afvikles, er der tilsyneladende grænser for mangfoldigheden. I hvert fald er festen efter paraden ikke for alle. Her er der nemlig hverken plads til hvide mennesker eller heteroseksuelle, oplyser arrangørerne ifølge TV 2 Lorry. Retningslinjerne står ifølge forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, i stærk kontrast til deres værdier, men han mener alligevel, at Nørrebro Pride har sin eksistensberettigelse:

”Jeg synes, det er super fedt, at Nørrebro Pride er med til at skabe et trygt og separatistisk rum for nogle, der ikke føler sig trygge i det rum, som vi tilbyder.”

Dagens leder i Kristeligt Dagblad handler også om årets Pride-festival, hvor kulturredaktør Michael Bach Henriksen skriver, at ”normalitetsbegrebet i lgbt+-miljøet er lige snævert nok”

Atlet sætter OL-medalje til salg for at hjælpe hjertesyg dreng

Den 25-årige OL-spydkaster Maria Andrejczyk er et godt bevis på, at man sagtens kan være en vinder, selvom man bliver nummer to. Den polske atlet valgte nemlig at sætte sin OL-sølvmedalje på auktion for at rejse midler til at redde en polsk dreng på kun otte måneder, som lider af en hjertefejl. Det skriver Sky Sports.

Det polske firma Zabka vandt auktionen og finansierede dermed 1,2 millioner af de i alt 2,4 millioner kroner, som hjerteoperationen, der skal redde drengens liv, koster.

Firmaet ønskede dog ikke at beholde OL-medaljen, så den er blevet givet tilbage til Maria Andrejczyk.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.