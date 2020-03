Afgift på CO2 skal hjælpe Danmark med at nå klimamål

I 2030 skal det koste 1500 kroner at udlede et ton drivhusgas, foreslår Klimarådet, som også vil lagre CO2.

En generel afgift på udledning af drivhusgasser skal drive den nødvendige grønne omstilling af Danmark.

Afgiften skal stige til omkring 1500 kroner per ton i 2030. Den skal gøre det muligt at nå det ambitiøse mål om at skære 70 procent af CO2-udledningen samme år.

Sådan anbefaler regeringens rådgivere i Klimarådet i en ny rapport, "Kendte veje og nye spor til en 70 procents reduktion - Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark".

Afgiften skal indfases løbende og baseres på princippet om, at forureneren betaler.

Den skal omfatte alle former for drivhusgas - ikke kun CO2. Andre kendte gasser, som skubber på global opvarmning, er metan og lattergas.

Klimarådet under ledelse af formand Peter Møllgaard understreger, at Danmarks omstilling til ren energi skal ske så billigt og omkostningseffektivt som muligt.

I rapporten noteret Klimarådet, at "det nuværende afgiftssystem på energiområdet i dag er en rodebutik af forskellige afgifter og tilskud".

Det uafhængige organ overvåger Danmarks klimapolitik på vejen mod et klimaneutralt samfund i 2050 og rådgiver regeringen.

Rådet nævner også afgifter i landbruget, baseret på antal dyr og gødningsmængder, som en mulighed.

Ifølge rapporten kan vi nå cirka 60 procents CO2-reduktion ved at skrue op for de kendte virkemidler, vi benytter i dag.

Omkostningen kan i gennemsnit holdes under 1000 kroner per ton på de fleste områder.

Men der mangler således stadig omkring 10 procentpoint for at nå 70 procent - og det er her, der skal tænkes nyt.

Danmarks grønne omstilling bør betragtes i to spor, foreslår Klimarådet.

Ét spor, hvor vi skærper indsatsen inden for det, vi allerede gør. Eksempelvis udskifte benzinbilen med en elbil eller oliefyret med en varmepumpe.

Her skal CO2-reduktionerne tage fart allerede nu.

Det andet spor kaldes udviklingssporet. Her skal der nogle grundlæggende nye ting i spil, og borgernes forbrug og vaner skal ændres gennemgribende.

Der skal udvikles ny teknologi, blandt andet opsamling og lagring af CO2 i undergrunden.

Denne teknologi med CO2-lagring, der kendes som CCS (Carbon Capture and Storage) er dyr og endnu ikke udviklet i stor skala. Men er formentlig ikke til at komme uden om, mener rådet.

Klimarådets grove overslag viser, at samfundets omkostning per år ved at opfylde målet vil stige gradvist gennem 2020'erne.

Klimarådet vurderer, at det i 2030 vil koste Danmark mellem 15 og 20 milliarder kroner årligt at gennemføre en CO2-reduktion på 70 procent.

- Det er under én procent af bnp (bruttonationalproduktet, red.).

- Vi kan foretage denne grønne omstilling, uden at det koster alverden, siger Peter Møllgaard mandag på et pressemøde, hvor rapportens indhold bliver præsenteret.

Beløbet truer ikke dansk velstand. Det indregner heller ikke de mulige gevinster for dansk erhvervsliv ved at opnå førerposition på et voksende grønt verdensmarked, understreger Klimarådet.

/ritzau/