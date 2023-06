Mand fra Kolding brød alligevel ikke loven, da han hejste det amerikanske flag. Og det bekymrer ham en smule

Byretten i Kolding frifandt i november 2021 en mand fra Nørre Bjert nær Kolding, som i 2018 havde hejst et amerikansk flag i sin have; en flagning, han var blevet politianmeldt for.

Anklagemyndigheden ankede imidlertid sagen til Vestre Landsret, hvor han i november sidste år blev dømt.

Som beskrevet i Kristeligt Dagblad fandt landsretten, at manden, der har en stor passion for den amerikanske Rockabilly-livsstil fra 50’erne, havde brudt loven. Her lød dommen, at han havde forbrudt sig mod flagbekendtgørelsen fra 1915, som forbyder brugen af fremmede nationernes flag i Danmark, medmindre man har søgt om tilladelse til det - hvilket kolindgenseren ikke havde gjort.

Flagbekendtgørelsen fra 1915 er en tilslutning til en kongelig resolution fra 1854, som igen er en modificeret version af af en tidligere kongelig resolution om generelt flagningsforbud fra 1833.

Efter landsrettens afgørelse ankede manden dommen til Højesteret. Og torsdag faldt afgørelsen: Manden blev frifundet.

Dermed har Højesteret samtidig afgjort, at man kan flage lige så tosset med andre nationers flag, som man lyster – uden at søge om tilladelse til det vel at mærke.

Af afgørelsen heddet det:

”Højesteret fastslog ud fra en vurdering af, hvilke hjemmelskrav der i dag må stilles ved indgreb af den pågældende karakter i borgernes rettigheder, at flagbekendtgørelsens forbud mod at flage med fremmede landes nationalflag ikke har den nødvendige hjemmel i resolutionen fra 1833, som blev udstedt af kongen under enevælden, eller i sædvaneretlige betragtninger.”

Udover at manden fra Nørre Bjert nu med ro i sindet kan hæve sit ”Stars and Stripes” i flagstanden, så vækker afgørelsen også begejstring hos det tyske mindretal i Sønderjylland.

Her har det længe været en udfordring, når man ville flage med det tyske flag, at man skulle søge om tilladelse først – og at behandlingen af flaganmodningen kunne tage op til tre uger. Det skriver Jyllands-Posten.

"Nu kan vi hejse det tyske flag sammen med det danske ved vores institutioner, når vi får fint besøg fra Tyskland," siger en glad Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, der repræsenterer det tyske mindretal i Danmark. Han tilføjer:

"Vi har aldrig fået et nej fra politiet, men vi vil gerne slippe for det administrative bøvl. Både for os og for politiet."

Manden, som nu er frifundet, fortæller til TV Syd, at han ikke længere bor på matriklen, hvor han i 2018 hejste det amerikanske flag, men at han agter at fejre afgørelsen ved at hejse flaget på ny fra sin lejligheds altan og drikke nogle amerikanske øl.

Han er dog ikke udelt lykkelig over afgørelsen. Han fortæller til tv-stationen, at der kan være en bagside af medaljen:

”Nu får vi pludselig lovliggjort, at vi kan flage med flag, som ikke har noget med den danske mentalitet at gøre. Lande, vi ikke er venner med.”

Samme bekymring kan spores hos visse politikere.

Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, spurgte undrende i TV Avisen torsdag aften:

”Hvad med russeren, der gerne vil hejse sit flag på flagstangen derhjemme? Hvad med kineseren, der synes, det vil være skønt at få et kinesisk flag op?”

Også Mikkel Bjørn, kulturordfører for Dansk Folkeparti, finder afgørelsen ærgerlig. Han siger til TV Avisen:

”Jeg synes egentlig, at vi har haft et fornuftigt princip i mange år, om at man gerne må flage med et andet flag end Dannebrog. Men så skal Dannebrog også være til stede, sådan at vi selvfølgelig markerer, at Dannebrog er dét flag, vi er fælles om.”