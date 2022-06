Afgørelse i sag om Amber Heard og Johnny Depp giver vind i sejlene for modstandere af MeToo-bevægelsen

I denne uge blev der sat punktum i en af USA's mest kuriøse og mediedækkede retssager, da juryen fandt den amerikanske skuespiller Amber Heard skyldig i bagvaskelse. Hun påstod, at eksmanden Johnny Depp udsatte hende for overgreb, mens de to var gift, og anklagen har kostet Pirates of the Caribbean-skuespilleren flere roller. I USA opfattes dommen også som et tilbageslag for MeToo-bevægelsen. Birgitte Borup, der er udlandsredaktør på Berlingske, og som skriver om USA, tidsånd og identitetspolitik, finder også af den grund sagen interessant.

Hvad mener du om dommen, Birgitte Borup?