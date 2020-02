Afgørelse om fremtiden for Stram Kurs er udskudt

Stram Kurs finder først i slutningen af marts ud af, om partiet må indsamle vælgererklæringer.

Skæbnens dag for partiet Stram Kurs er rykket til 30. marts.

Valgnævnet udskyder nemlig beslutningen om, hvorvidt partiet Stram Kurs skal udelukkes fra at indsamle vælgererklæringer.

Det oplyser Valgnævnet.

Tirsdag havde Stram Kurs anmodet om en udsættelse af afgørelsen, som Valgnævnet efter planen skulle træffe onsdag. Partiet ønsker at komme med en udtalelse. Valgnævnet har imødekommet partiets anmodning.

Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har nu frem til 13. marts til at komme med en udtalelse.

Tirsdag havde Paludan ikke meget til overs for Valgnævnet.

- Jeg har ikke tillid til Valgnævnet. Det er en bananrepublik, sagde Paludan til B.T.

- Jeg har ikke fået mulighed for at se det materiale, som skal danne grundlag for deres beslutning, tilføjede han.

Næste møde i Valgnævnet er planlagt til 30. marts, hvor der træffes en endelig afgørelse.

I december sidste år fik Stram Kurs midlertidigt frataget muligheden for at indsamle vælgererklæringer. Både til folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Stram Kurs er i problemer på grund af mistanke om snyd, og derfor fik partiet et gult kort af Valgnævnet i december.

Det betyder, at det indvandrerkritiske parti ikke må indsamle yderligere erklæringer, indtil nævnet træffer en endelig afgørelse.

Social- og Indenrigsministeriet mener, at Stam Kurs har brudt reglerne på to måder.

Den første måde er, at Stram Kurs har brugt e-mailadresser, der blev indsamlet til at blive opstillet til folketingsvalget sidste år, til også at søge opstilling til EU-Parlamentet i 2024.

Men de vælgere, der har givet deres e-mailadresse, har kun givet bemyndigelse til at støtte en opstilling til folketingsvalg.

Den anden måde er, at Stram Kurs har skrevet en række e-mailadresser ind i valgsystemet flere gange. Flere end 9000 af de omkring 40.000 e-mailadresser er nedfældet mere end én gang.

Over 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt 56 gange til både folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

/ritzau/