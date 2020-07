Afklaring om seksdagesregel kommer tidligst i august

Udenlandske turister skal reservere minimum seks overnatninger i Danmark for at få lov at rejse ind.

Flere politiske partier og branchen selv har presset regeringen for at fjerne krav om seks overnatninger for udenlandske turister. Men der kommer tidligst en afklaring til august.

Det fremgår af et folketingssvar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Spørgsmålet er stillet af Venstres Anni Matthiesen. Det går på, hvad der skal til, før at kravet om, at turister skal overnatte seks nætter i Danmark for at få lov at rejse ind, bliver fjernet.

- På grund af sommerferie er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for svarfristen. Spørgsmålet forventes besvaret i løbet af august 2020, lyder det i folketingssvaret.

Venstre har i et åbent brev henvendt sig med kritik. Regeringen lader branchen bløde, når reglen gælder i højsæsonen omkring juli og august, lyder det.

Venstres fungerende politiske ordfører, Martin Geertsen, kritiserer regeringens lange svarfrist.

Han mener ikke, at risikoen for smitteudbrud er nok, til at reglen skal gælde.

- Det er ikke, fordi jeg ikke under regeringens ministre at komme på ferie. Men vi har altså behov for, at en med stjerner på skulderen kommer tilbage og tager en beslutning, siger han.

Seksdagesreglen er indført for at mindske risikoen for spredning med coronavirus ved at begrænse turismen. Særligt, når det kommer til turisme omkring hovedstadsområdet.

Reglen har mødt skarp kritik fra hotellernes brancheorganisation, Horesta. Desuden har borgmestre og hoteldirektører kritiseret den.

Der er dog undtagelser for reglen.

Turister fra Norge og fra flere regioner i Sverige er undtaget kravet.

