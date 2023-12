Aflastning til politiet fra Forsvaret udskydes igen

Politiet har modtaget besked om, at hjælp fra Forsvaret, til blandt andet at holde vagt foran jødiske lokaliteter, udskydes på ubestemt tid.

Det skriver Jyllands-Posten, efter at de er kommet i besiddelse af en intern mail, som er sendt til medarbejderne ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Rigspolitiet har fået meddelt, at Forsvaret ikke kommer til at overtage bevogtningsopgaver i København, lyder beskeden til medarbejderne ifølge Jyllands-Posten.

Meningen var, at Forsvaret skulle aflaste politiet, som er presset på grund af de mange demonstrationer, der er relateret til konflikten i Mellemøsten, koranafbrændinger og et øget fokus på sager om billigelse af terror.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men med Forsvarets støtte ville ressourcer blive frigivet i politiet.

Forsvaret skulle påtage sig opgaven fra den 6. december, men først blev den udskudt til den 13. december, og nu er den udsat på ubestemt tid.

Baggrunden for meldingen kendes ikke, skriver Jyllands-Posten.

Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet over for avisen, at der er tale om endnu en udskydelse.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere sagt, at 90 personer fra Forsvaret stod klar til at bidrage til politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og ifølge ham står de fortsat klar til at hjælpe med bevogtning, men han kan ikke sige, hvornår det kommer til at ske. Det siger han til Jyllands-Posten.

Troels Lund Poulsen henviser videre til justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Men ifølge Jyllands-Posten har det ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeriet om årsagen til udskydelsen.

Forsvaret har før bistået politiet ved bevogtningsopgaver. Men den indsats blev sat i bero i starten 2022, da sikkerhedssituationen i Europa ændrede sig med Ruslands invasion af Ukraine.

/ritzau/