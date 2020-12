Aflysninger i de enkelte regioner

* Region Nordjylland:

Regionen har aflyst omkring 100 planlagte operationer - primært inden for næse-øre-hals-området og brystplastikkirurgi. Den tager samtidig imod nogle af de mest syge coronapatienter fra Region Midtjylland.

* Region Midtjylland:

Regionen har aflyst 400-500 planlagte operationer fra 14. december til årsskiftet.

* Region Syddanmark:

Regionen oplyser, at operationer eller behandlinger hen over julen er ved at blive aflyst. Regionen kender ikke det eksakte antal aflysninger, men det er "ikke mange".

* Region Sjælland:

Regionen har aflyst cirka 1000 planlagte operationer og et tilsvarende antal ambulante behandlinger frem til og med 17. januar 2021.

* Region Hovedstaden:

Regionen har aflyst alle planlagte kontroller, behandlinger og operationer på hospitalerne fra mandag den 21. december til og med 10. januar 2021.

* Regionerne gennemfører stadig akutte operationer.

* For alle regionerne gælder det, at patienter får direkte besked, hvis deres behandlinger eller operationer er påvirket.

Kilde: Regionerne.

/ritzau/